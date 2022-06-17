 

Самую дешевую дачу можно снять за 22 тысячи рублей

17.06.2022, 6:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На рынке летней аренды загородных домов начался высокий сезон. Активность арендаторов несколько уступает показателям прошлого года, поэтому в предложении еще остались дешевые дома, которые, как правило, разбираются уже в апреле-мае.

Самую доступную дачу в Подмосковье можно арендовать всего за 22 тыс. рублей в месяц. По такой ставке предлагается дом площадью 60 «квадратов» с двумя спальнями на участке в 15 соток на Ярославском шоссе. Расстояние от МКАД – 15 километров.

За 25 тыс. рублей в месяц предлагается домовладение площадью 90 кв. м с верандой, баней и возможностью разбить огород на участке. Дом находится на Носовихинском шоссе, в 39 км от МКАД.

В 35 тыс. рублей обойдется ежемесячная аренда дома площадью 80 «квадратов» с мебелью и бытовой техникой на участке в десять соток на Волоколамском шоссе. Расстояние от МКАД – 48 км.

Сезонная аренда на 10-15% дороже, чем длительная. На ставку также включает качество и площадь домовладения, размер участка, наличие поблизости инфраструктуры, леса, водоема и расстояние от столицы.

Для сравнения, самый дорогой летний дом в июне предлагается в аренду за 250 тыс. рублей в месяц. Это коттедж площадью 320 «квадратов» с бассейном, сауной, бильярдной комнатой, камином. На участке есть гостевой домик, а поблизости расположен небольшой пруд с пляжной зоной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11.20 / В Кении стартовала гуманитарная кампания в поддержку российского Омска

20.08.20 / Скандалы: Английский юмор от Михаила Фридмана

05.05.22 / 5 мифов о премиальных квартирах в Москве

22.09.21 / Гибель Содома и Гомморы могла быть связана с падением метеорита

30.06.20 / Скандалы: Бизнес-джеты «типа маршрутки»

20.09.21 / Гороскоп здоровья на 2022 год: чего стоит ожидать разным знакам зодиака

03.03.22 / Повседневные фасоны макси-платьев на весну 2022 года: с рукавами-фонариками, асимметричным низом и другие

23.02.22 / Не стоит завтракать оладьями или протеиновым коктейлем во время болезни: 5 утренних продуктов, усиливающих воспаление в организме

16.08.21 / Секрет молодости Дженнифер Энистон и Холли Берри: правда и мифы о коллагене

16.11.20 / По рецепту Джейми Оливера: овощной салат с сыром фета, который понравится абсолютно всем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика