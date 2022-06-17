Самую дешевую дачу можно снять за 22 тысячи рублей

На рынке летней аренды загородных домов начался высокий сезон. Активность арендаторов несколько уступает показателям прошлого года, поэтому в предложении еще остались дешевые дома, которые, как правило, разбираются уже в апреле-мае.

Самую доступную дачу в Подмосковье можно арендовать всего за 22 тыс. рублей в месяц. По такой ставке предлагается дом площадью 60 «квадратов» с двумя спальнями на участке в 15 соток на Ярославском шоссе. Расстояние от МКАД – 15 километров.

За 25 тыс. рублей в месяц предлагается домовладение площадью 90 кв. м с верандой, баней и возможностью разбить огород на участке. Дом находится на Носовихинском шоссе, в 39 км от МКАД.

В 35 тыс. рублей обойдется ежемесячная аренда дома площадью 80 «квадратов» с мебелью и бытовой техникой на участке в десять соток на Волоколамском шоссе. Расстояние от МКАД – 48 км.

Сезонная аренда на 10-15% дороже, чем длительная. На ставку также включает качество и площадь домовладения, размер участка, наличие поблизости инфраструктуры, леса, водоема и расстояние от столицы.

Для сравнения, самый дорогой летний дом в июне предлагается в аренду за 250 тыс. рублей в месяц. Это коттедж площадью 320 «квадратов» с бассейном, сауной, бильярдной комнатой, камином. На участке есть гостевой домик, а поблизости расположен небольшой пруд с пляжной зоной.