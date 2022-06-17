Мнение: Рабская идейная зависимость



Медвед и народ смеются над собянинским электромобилем

Кстати, вот Собянин публично заявил, что намерен «начать производство электромобилей «Москвич» на заводе АЗЛК, который вернулся в собственность Москвы, как заколдованный. Помимо завиральности самой идеи, что отечественные криворукие дебилы смогут сами наладить производство таких сложных гаджетов, как самодвижущиеся повозки – поражает и сама цель: почему именно электромобили?! Нахрена?

Нет, в самом деле: зачем в России, уже тонущей в собственной нефти, которую скоро НЕКУДА и НЕКОМУ будет продать – электромобили?? Думается, электромобили будут нужны образованиям периода «после РФ», в такой же степени, в какой сейчас Москве нужны электробусы. То есть – ни в какой.

Давно было ясно (а сейчас и вовсе очевидно), что электромобили в современном мире – фикция, дурацкая затея, которая с треском провалилась. Глупой является сама идея, которая только вводит в и без того затратный энергетический процесс, необходимый для самодвижущихся повозок, лишних посредников: сначала мы получаем топливо из углеводородов, потом сжигаем его на ТЭЦ, крутим турбины, преобразуем тепловую энергию в электрическую, потом передаем ее по проводам, потом производим батарею из редкого металла лития, потом заряжаем эту батарею, потом только наша машинка поедет. Хотя можно просто залить в бак проклятый «карбон», включить зажигание и поехать. Экономия!!

А там ведь еще грандиозная проблема «постпродакшена» – куда девать проклятые литиевые батареи, как их утилизировать?

Словом, с Собяниным одна надежда – что отечественные самоделкины никаких электромобилей сварганить просто не смогут, застрянут навсегда на стадии чертежа. Последний шанс не шмякнуться носом в лужу, рабски повторяя за Западом его ошибки и не умея превзойти ни одного его достижения.

А откуда, кстати, у отечественных бюрократов такая рабская идейная зависимость от вроде бы ненавидимого ими Запада? А потому, что отечественных умников они ненавидят еще больше – как, впрочем, и весь русский народ. Народ ненавидит умников знает за что: у него нет ни малейших сомнений, что любой умник, если достигнет успеха, тут же упорхнет на Запад – и поминай как звали. А люди в России так и останутся сиротинушками неприкаянными. Поэтому издревле на Руси повелось – всех умников заранее отлавливать и крылышки им подрезать, лучше – вместе с головой. Так спокойнее.

“Москвичей”, правда, не будет – никаких, ни электро, ни дизельных, ни даже на конной тяге. Да и нахрен они нужны, без них проживем.