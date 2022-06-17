Мнение: Пленные американские наемники

Пленные американские наемники Александр Дрюке и Энди Хьюн.

Попали в плен под Харьковом. Это первое подтверждение пленения американских наемников.

Госдеп сегодня сообщил, что на Донбассе "пропал" еще один американский наемник.

Есть мнение, что про убитых они не говорят в принципе, а про пропажи начинают говорить, когда наемники попадают в плен и они знают, что их все равно рано или поздно покажут.

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