Мнение: Пленные американские наемники
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Пленные американские наемники Александр Дрюке и Энди Хьюн.
Попали в плен под Харьковом. Это первое подтверждение пленения американских наемников.
Госдеп сегодня сообщил, что на Донбассе "пропал" еще один американский наемник.
Есть мнение, что про убитых они не говорят в принципе, а про пропажи начинают говорить, когда наемники попадают в плен и они знают, что их все равно рано или поздно покажут.
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Источник: Colonel Cassad
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