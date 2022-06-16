Чубайс попытался продать приватизированную в 1996 году Спасскую башню

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс начал распродавать свою недвижимость на территории России.

Два особняка на Рублёвке стоимостью более 500 миллионов рублей уже обрели новых хозяев, до конца июня экс-чиновник планирует закрыть сделку по продаже пяти своих квартир в Москве, Петербурге и Сочи.

Как выяснилось, Чубайс в середине 90-х годов сумел приватизировать Спасскую башню Московского Кремля, кадастровая стоимость которой превышает 5 миллиардов рублей.

– Мы не знаем, как Чубайс провернул эту аферу, но с точки зрения документов всё оформлено безукоризненно. Он приватизировал это здание и передал его в оперативное управление Администрации Президента. Неделю назад мы получили письмо с требованием освободить башню, так как сооружение будет выставлено на продажу, – заявил заместитель коменданта Московского Кремля Павел Горбачёв.

Чубайс в своём Telegram-канале потребовал соблюдать его права, как добросовестного покупателя.

– Я по закону получил в собственность часть Кремля ещё в 1996 году. Нравится кому-то закон или нет – дело десятое, но его обязаны соблюдать все. Сегодня у меня отберут мою башню, а завтра у бабушек начнут изымать их хрущёвки, – написал Чубайс.

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