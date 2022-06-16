 

Чубайс попытался продать приватизированную в 1996 году Спасскую башню

16.06.2022, 20:22, Разное
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Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс начал распродавать свою недвижимость на территории России.

Два особняка на Рублёвке стоимостью более 500 миллионов рублей уже обрели новых хозяев, до конца июня экс-чиновник планирует закрыть сделку по продаже пяти своих квартир в Москве, Петербурге и Сочи.

Как выяснилось, Чубайс в середине 90-х годов сумел приватизировать Спасскую башню Московского Кремля, кадастровая стоимость которой превышает 5 миллиардов рублей.

– Мы не знаем, как Чубайс провернул эту аферу, но с точки зрения документов всё оформлено безукоризненно. Он приватизировал это здание и передал его в оперативное управление Администрации Президента. Неделю назад мы получили письмо с требованием освободить башню, так как сооружение будет выставлено на продажу, – заявил заместитель коменданта Московского Кремля Павел Горбачёв.

Чубайс в своём Telegram-канале потребовал соблюдать его права, как добросовестного покупателя.

– Я по закону получил в собственность часть Кремля ещё в 1996 году. Нравится кому-то закон или нет – дело десятое, но его обязаны соблюдать все. Сегодня у меня отберут мою башню, а завтра у бабушек начнут изымать их хрущёвки, – написал Чубайс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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