Американский инженер угнал в Россию арестованный в США самолёт «Аэрофлота»

Сотрудник авиационного завода Boeing в Сиэтле Том Джефферсон 15 июня 2022 года угнал ранее арестованный в США самолёт «Аэрофлота».

Преодолев почти пять тысяч километров над Тихим океаном, лайнер Boeing-787 совершил успешную посадку в аэропорту Владивостока.

– Это была моя личная инициатива, я привык жить честно и справедливо. Русские заплатили за этот самолёт, а теперь мы почему-то отказываемся им его отдавать. Так что это не похищение, не угон, а лишь выполнение обязательств компании Boeing, – заявил Джефферсон в интервью «Первому каналу».

В ближайшее время 65-летнему американцу может быть предоставлено политическое убежище в России. В США против него уже возбуждено уголовное дело. Официально Вашингтон пока никак не прокомментировал инцидент, но, согласно непубличной информации, власти обязали усилить меры безопасности на всех заводах США.

– Боюсь, что это может быть только первая ласточка. Есть реальный риск, что примеру Джефферсона могут последовать и другие – ситуация в американской экономике критическая, а Россия – наоборот демонстрирует всему миру свою силу и независимость, – отметил источник газеты The New York Times в ЦРУ.

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