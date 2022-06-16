Мнение: О скитаниях вечных и о суетных нас…

Страсти повсюду кипят нешуточные. И кажется, что нет ничего важнее «экзистенциального» вопроса, кто — кого. Победят ли Силы Света, ополчившиеся на возрождённую Империю Зла, либо финал будет иным, более трагическим. В том числе — для всех.

Вопрос вопросов, да…

Но вот что случилось однажды, очень давно.

Приблизительно 36 миллионов лет назад в водах доисторического океана Тетис проиграл битву за жизнь 15-метровый хищник из отряда археоцетов, вооружённый огромными клыками и мощными челюстями. Повинуясь силе земного тяготения, его некогда гибкое тело безвольно опустилось на самое дно. Над ним тут же начали трудиться мелкие обитатели глубин и прочие бактерии. Со временем толстый слой ила покрыл все останки.

Шли тысячелетия. Постепенно мир изменился. Сдвиги в земной коре создали новые материки и горные цепи. Море отступило, и его бывшее дно стало пустыней. В Африке далёкие предки человека встали на задние лапы для ходьбы. Научились разводить огонь, рисовать и говорить. Фараоны строили пирамиды. Рим обрёл могущество, Рим пал, на обломках великой империи возникли новые государства. Гремели войны, заключался мир. И все это время ветер продолжал раскопки.

Долина китов, Вади-аль-Хитан, располагается приблизительно в 150 км к юго-западу от Каира. Своё название она получила благодаря найденным останкам древних китообразных. И хотя они не были самыми первыми экземплярами древних китов, высокая их концентрация в одном месте и хорошая сохранность — до нас дошло даже содержимое желудков некоторых образцов — позволили долине попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Найденные в Вади аль-Хитан останки других животных — акул, крокодилов, пилорылых, черепах и скатов — позволяют довольно точно воссоздать окружающую среду позднего эоцена.

А сверху на всё это палеонтологическое великолепие смотрят звёзды, для которых 30-40 миллионов лет – ничтожно малый срок. Смотрят и смеются над людской суетой, от которой вскоре не останется даже и такого следа, который оставил после себя тот самый хищник…

Так что останется от нынешних страстей спустя хотя бы 10 лет?

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