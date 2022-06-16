Пожимает руку невидимке: американка назвала Байдена отцом своего сына

Танцовщица одного из клубов Лас-Вегаса Мелани Гриффс, родившая сына Лукаса весной 2021 года, назвала президента США Джо Байдена отцом своего ребёнка. В интервью телеканалу Fox News женщина рассказала, что сделала такой вывод, исходя из его повадок.

“Лукас постоянно видит перед собой воображаемого человека и пожимает ему руку. Я даже показывала его психоаналитику, он не заметил отклонений и прописал ему антидепрессанты. Хочу уточнить, что впервые он пожал руку невидимке сразу после рождения и с тех пор так делает каждый день”, – пояснила она.

Гриффс уточнила, что участвовала в одном из мероприятий предвыборной кампании Байдена. Во время афтепати она и другие танцовщицы оказались в сауне с представителями Демократической партии.

“Я не помню, что конкретно происходило в этот день и даже всех, кто участвовал в процессе, но Байден, возможно, даже Байден-младший, там был точно. Через девять месяцев я родила. Теперь я чётко понимаю, кто отец”, – предположила женщина.

Американка обратилась к главе государства с требованием признать факт отцовства и выплатить алименты.

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