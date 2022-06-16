Мнение: Освобождать надо все русские города
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Из заявлений Пушилина на ПМЭФ-2022.
1. Референдум о вхождении ДНР в состав России пройдет в республике после окончания СВО. Республика планирует войти в состав РФ как отдельный субъект федерации.
2. В силу поставок западных вооружений на Украину, армия ДНР не будет останавливаться на границах республики. Впрочем, войска ДНР и так задействованы на Запорожском направлении.
3. Оснований для помилования осужденных в ДНР иностранных наемников нет. Переговоры по их обмену не ведутся. Срок подачи аппеляции по смертному приговору истекает в начале июля.
4. Украинских военнопленных, которые не принимали участия в боевых действиях отпускать не будут. Их судьбу решат после завершения СВО. Вполне логично, с учетом мобилизации на Украине.
5. Освобождать надо все русские города, включая Одессу. Зеленский должен предстать перед международным трибуналом.
6. Выражена надежда на завершение СВО к концу 2022-го года. Есть серьезные сомнения в том, что война завершится в 2022-м году.
7. Общую сумму ущерба ДНР от действий Украины пока подсчитать невозможно. Только в Мариуполе надо отремонтировать более 1500 домов.
Плюс еще.
1. В Госдуму внесен закон, который позволит получить статус ветерана боевых действий гражданским специалистам принимающим участие в СВО. Это правильно.
2. Граждан Украины, ДНР и ЛНР обяжут после 17 августа покинуть Россию, если у них не будет официальных документов на проживание и работу.
3. По данным посла РФ в Лондоне, Британия поручила заниматься вопросом освобождения приговоренных к смерти наемников Украине.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет