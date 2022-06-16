Мнение: Освобождать надо все русские города

Из заявлений Пушилина на ПМЭФ-2022.

1. Референдум о вхождении ДНР в состав России пройдет в республике после окончания СВО. Республика планирует войти в состав РФ как отдельный субъект федерации.

2. В силу поставок западных вооружений на Украину, армия ДНР не будет останавливаться на границах республики. Впрочем, войска ДНР и так задействованы на Запорожском направлении.

3. Оснований для помилования осужденных в ДНР иностранных наемников нет. Переговоры по их обмену не ведутся. Срок подачи аппеляции по смертному приговору истекает в начале июля.

4. Украинских военнопленных, которые не принимали участия в боевых действиях отпускать не будут. Их судьбу решат после завершения СВО. Вполне логично, с учетом мобилизации на Украине.

5. Освобождать надо все русские города, включая Одессу. Зеленский должен предстать перед международным трибуналом.

6. Выражена надежда на завершение СВО к концу 2022-го года. Есть серьезные сомнения в том, что война завершится в 2022-м году.

7. Общую сумму ущерба ДНР от действий Украины пока подсчитать невозможно. Только в Мариуполе надо отремонтировать более 1500 домов.

Плюс еще.

1. В Госдуму внесен закон, который позволит получить статус ветерана боевых действий гражданским специалистам принимающим участие в СВО. Это правильно.

2. Граждан Украины, ДНР и ЛНР обяжут после 17 августа покинуть Россию, если у них не будет официальных документов на проживание и работу.

3. По данным посла РФ в Лондоне, Британия поручила заниматься вопросом освобождения приговоренных к смерти наемников Украине.

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