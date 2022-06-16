 

Пергаментная кожа бабки – Личное мнение

16.06.2022, 15:45, Разное
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Один из лучших советов, которые я когда-либо получила в жизни звучит так: «Лена, всегда пользуйся солнцезащитой».


Фото: Соцсети

Фотографии декольте Ларисы Долиной следует лепить на солнцезащитных кремах.

Ну, чтобы женщины не забывали о том, что будет с их кожей, если лениться нанести на неё UV-фильтры.

Сейчас, мои лапоньки, — лето, и я уверена: 9 из 10 из вас не пользуются солнцезащитой. Не то что в городе, но даже и на море.

Это — прямой путь к пергаментной кожи бабки.

Моя любимице Кристи Бринкли — 68 лет, она на 2 года старше Долиной.


Фото: Соцсети

То, как выглядит декольте Кристи, и то, как выглядит декольте Долиной, — это небо и земля. И причина тому одна: первая пользуется UV-фильтрами, а вторая — фильтрами в запрещённой и экстремистской соцсети.

Как-то так.

А какие у вас сложились отношения с солнцезащитными средствами? Пользуетесь? Как часто? При каких обстоятельствах?

Я — всегда. В любое время года, вне зависимости от погоды.

Источник: Лена Миро



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