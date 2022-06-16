Кто сказал, что они только для пляжа: как стилизовать такие модные вьетнамки и вписать их в любой летний наряд

Прошли те времена, когда вьетнамки являлись исключительно обувью для пляжа. Сейчас их можно гармонично вписать в любой образ: повседневный, уличный, вечерний и нарядный. Рассматриваем самые актуальные модели.

Цветные и с принтом

Вьетнамки в минималистичном стиле больше подходят в том случае, если к обуви не нужно привлекать внимание или если необходимо создать более строгий и сдержанный образ. Тогда можно не отказываться от обуви без принта, декора. Например, красиво смотрятся лаконичные черные вьетнамки на шпильках. Они прекрасно сочетаются с платьем-мини. В таком наряде можно отправиться на свидание или на торжественное мероприятие наподобие свадьбы.

Но если вы хотите сделать вьетнамки изюминкой лука, тогда обратите внимание на обувь неоновых и ярких расцветок. Это тренд данного летнего сезона.

Вы также можете рассмотреть обувь с забавным и необычным принтом. В данном случае будет уместно дополнение в виде яркого педикюра: возможно, тоже с рисунком.

Золотистые вьетнамки — еще один актуальный тренд. В любой лук они привносят нотку роскоши и шика.

Такие вьетнамки гармонично впишутся в любой неформальный образ. Их можно сочетать с брюками, джинсами, шортами, юбками, платьями.

«Мыльницы» (виниловые)

Думаете, что это обувь для пляжа или бассейна? Вовсе нет. В таких вьетнамках вы можете гулять по мегаполису и чувствовать себя вполне комфортно. Обувь на тонкой плоской подошве подходит для сочетания с шортами, майками, футболками и другой одеждой.

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Если рассмотрите такие прозрачные вьетнамки на каблуке, тогда можете скомбинировать их с элегантным платьем.

На платформе

Если говорить о самом актуальном тренде, то нельзя не выделить вьетнамки на платформе. Обувь на платформе в принципе вошла в моду в этом году, и эта концепция затронула не только туфли, сапоги, но также и всю летнюю обувь.

Плюс таких вьетнамок заключается в том, что они универсальны и подходят под любой наряд, будь то футболка с джинсами или сарафан.

Обратите внимание, что платформа необязательно должна быть цельной. Там может быть каблук, но только толстый и устойчивый.

На танкетке

Мы привыкли видеть босоножки с ремешками на танкетке, но такая обувь сегодня — это признак дурного вкуса. То ли дело вьетнамки на танкетке. Они дополнят любой образ, сделают его более стильным, современным и добавят нотку неформальности.

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С оригинальными перепонками и интересной формы

Вьетнамки округлой формы с тонкими перепонками кажутся вам скучными и неинтересными? Тогда ищите модель оригинальнее. Чем необычнее вариант найдете, тем лучше. Например, обратите внимание на вьетнамки на невысокой танкетке, квадратной формы и с толстыми перепонками. Они впишутся и в повседневный, и в офисный лук (если по дресс-коду вам разрешено надевать открытую обувь).

Римские вьетнамки

Есть римские сандалии — открытая обувь, фиксирующаяся на ноге с помощью шнуровки. Такую в древности надевали гладиаторы. В этом году появилась другая вариация — это римские вьетнамки. По сути, то же самое, но с перепонкой между пальцами.

В такой обуви можно отправиться и на прогулку, и на свидание, и на вечеринку, и даже на торжественное мероприятие. Сочетать ее можно как с шортами и юбками, так и с платьями.