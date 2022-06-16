 

NTD – ЕС закупает 110 тысяч доз вакцины от оспы обезьян

16.06.2022, 15:17, Разное
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Еврокомиссия заключила соглашение с датской фармацевтической компанией Bavarian Nordic на закупку 110 тысяч доз вакцины от оспы обезьян. Как пишет NTD, препарат предназначен для вакцинации от обычной оспы, однако, по словам специалистов, он защищает и от оспы обезьян. Сейчас регуляторы ЕС работают над одобрением вакцины в Евросоюзе, чтобы её можно было использовать по новому назначению.

110 тысяч доз вакцины от оспы обезьян закупит Европейский союз. Еврокомиссия уже заключила соглашение с датской фармацевтической компанией Bavarian Nordic. Поставки начнутся в ближайшее время.

Вспышка оспы обезьян началась в начале мая. С тех пор в 19 странах ЕС, а также в Исландии и Норвегии было зарегистрировано примерно 900 случаев заражения. Вакцины в первую очередь отправят в регионы с самой плохой ситуацией. Также их смогут получить Исландия и Норвегия, которые не входят в Евросоюз.

Препарат датской компании предназначен для вакцинации от обычной оспы. Однако, по словам специалистов, он защищает и от оспы обезьян. Сейчас регуляторы ЕС работают над одобрением вакцины в Евросоюзе, чтобы её можно было использовать по новому назначению. Некоторые страны ЕС, включая Германию и Испанию, намерены сами закупать вакцины.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Раньше оно в основном распространялось в Африке. У людей эту болезнь впервые выявили в 1970 году на территории нынешней ДР Конго. Обычно оспа обезьян протекает легко, но бывают и осложнения.

По данным ВОЗ, зарегистрировано уже более 1600 случаев заболевания в 39 странах. В РФ сообщений о заражённых пока не было. ВОЗ планирует провести заседание чрезвычайного комитета, чтобы оценить опасность вспышки оспы обезьян для мира. Однако организация пока не рекомендует массовой вакцинации.

Дата выхода в эфир 15 июня 2022 года.



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