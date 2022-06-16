Toyota показала прототип нового электрического внедорожника

Компания Toyota официально продемонстрировала концепт Toyota Compact Cruiser EV на местном рынке.

В свою очередь, показанный экземпляр имеет множество схожих элементов Toyota F4-X. Однако не обошлось без особенных моментов, так как предложенный экземпляр имеет видоизмененные линии кузова и светодиодную головную оптику. Также здесь применили прямоугольные крылья и багажник на крыше. В целом, кузов нового концепта стал более компактным, однако на комфорте водителя и пассажиров это не отразилось.

Предполагается, что автомобиль сможет оказаться актуальным для молодежи. Вместе с тем серийная модификация будет построена на улучшенной платформе eTNGA, которая используется в более габаритных внедорожниках.