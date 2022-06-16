 

Chery начнет выпуск брутального внедорожника осенью 2023 года

16.06.2022, 15:05, Разное
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Китайская марка Jetour готовится к выходу нового внедорожника под названием Jetour T-1.

В свою очередь, серийное производство транспортного средства начнется к осени следующего года. Предполагается выход модели в базовой версии и с удлиненным кузовом. В сети поделились официальными тизерами, которые демонстрируют дизайн, схожий с актуальными модификациями Land Rover Defender и Ford Bronco.

Что касается возможности выхода внедорожника с рамной конструкцией, пока подтверждения этим слухам не поступило. Для автомобиля предусмотрят переднеприводную платформу M3X. Уровень мощность, а также иные технические характеристики автомобиля пока умалчиваются разработчиками до официальной премьеры.



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