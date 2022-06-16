Мнение: Курс “Психоалхимия. 12 типов имиджа”

Начинается продажа мест на курс по имиджу.

Место можно купить ЗДЕСЬ.

Обязательно прочитайте FAQ перед покупкой.

Курс начнется 23-го июня 2022 года и будет продолжаться 6 дней + 7-й день на повторение, после чего курс будет закрыт для всех.

На этом курсе участники получат представления об идеальном имидже.

Несколько лет назад в моем блоге впервые появились описания типов имиджа на основе аристотелевского круга стихий. Сначала это были 4 кардинальных типа: Огонь, Воздух, Вода, Земля. Старые читатели помнят аббревиатуры ДЖМ, ДМС, СМС, СЖД и т.д. В дальнейшем я описала еще 8 смешанных типов, и система архетипов стала полной.

На курсе вы узнаете, почему именно 12 типов, почему именно таких, почему только с такими характеристиками, а все другие системы не описывают имиджевые архетипы настолько точно.

Кроме того курс поможет найти ответы на следующие вопросы:

Как выглядит механизм обаяния?

Как и почему возникает притяжение?

Как отталкивающее сделать привлекательным?

Как связаны конституция и архетип?

Как найти свой архетип?

Как построить идеальный имидж?

Несколько лет я размышляла, как доступно и просто, но при этом без явных искажений описать сложную систему материализации энергии в цвет и форму, над которой работали многие физики и искусствоведы.

Я приводила в блоге идеи физика Освальда о энергии цвета и формы и открытия в этой же области искусствоведа Иттена, построившего известную дизайнерскую школу. Упоминала я труды Кандинского и Гете, которые тоже изучали, как возникают представления и впечатления об образах, линиях, точках, геометрических формах и цветах. Очень много великих ученых посвятили этому вопросу внимание, начиная с античных времен. Формирование визуального образ и его трактовка (красиво-некрасиво, нравится – не нравится) – одна из самых интересных тем в психологии.

Эта тема тесно связана с теорией поля, идеями о притяжении и росте фигур. Почему к одному образу людей тянет, а к другим нет? Что особенного в образе, который быстро запечатлевается, волнует, будоражит, впечатывается в сознание или подсознание, не отпускает? Почему значимость некоторых образов растет, почему с ними связано ощущение эстетического наслаждения, каков механизм тяги?

На тему имиджа написано много книг, в том числе современных, но большинство из них занимаются пересказом очевидных вещей, в лучшем случае анализом моды и истории нравов, большинство исходят из представлений, что конструктивных закономерностей в этой области нет. Однако они есть.

Система, изложенная на курсе и ранее в моем блоге, защищена авторским правом.

Внимательно прочитайте договор, который вы подписывайте перед покупкой курса.

Некоторые организационные вопросы я излагала в анонсе, здесь.

Прочитайте, чтобы я не повторялась. Например про иностранцев, многим из которых, к сожалению, скорее всего не удастся купить места.

Отдельные сведения о системе 12 типов можно прочитать в моем блоге по тегу Имидж.

Например, здесь.

Есть те, кто долго ждали этого курса.

Поделитесь ощущениями от покупки, проанализируйте ожидания.

Я чуть позже дам ключ к тесту “ожидания” и расскажу, зачем я периодически прошу вас эти ожидания сформулировать.