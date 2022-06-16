 

В Якутии появится атомная станция малой мощности

16.06.2022, 14:46, Разное
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Атомную станцию построят в рамках программы “Дальневосточная концессия”. В ее основе лежит модель государственно-частного партнерства. Программа разработана Минвостокразвития, ее цель – ускоренное развитие инфраструктуры для социальной сферы и новых предприятий.

Расширение использования современных технологий атомной энергетики позволяет обеспечить энергией крупные промышленные объекты и улучшить качество жизни людей, отметил Алексей Чекунков. По словам министра, это особенно актуально для удаленных от региональных центров территорий.

Алексей Лихачев обратил внимание на потребность российской Арктики в надежных и экологичных источниках энергии.

“Уверен, что наше сотрудничество с властями региона и министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики по проекту сооружения атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга уже в ближайшее время обеспечит возможность масштабного экономического развития Усть-Янского района Республики Саха (Якутия)”, – сказал гендиректор “Росатома”.

Соглашение о строительстве АСММ “Росатом” и правительство Якутии подписали в 2018 году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В 2021 году заключена трехсторонняя договоренность между “Росатомом”, Минвостокразвития и правительством республики о развитии инфраструктуры для АСММ.

Проект строительства атомной станции малой мощности в Якутии получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Проведены общественные слушания, инженерные изыскания. Сейчас оформляются земельные участки для строительства АСММ и инфраструктуры, готовятся документы территориального планирования и градостроительного зонирования.



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