 

“Укусила змея”: поход в лес для тюменского грибника обернулся реанимацией

16.06.2022, 14:46, Разное
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В Тюмени уже стартовал грибной сезон. Как сообщает URA.RU, один из любителей-грибников отправился в лес, но поход закончился для него очень неудачно. Мужчину укусила змея, после чего он попал в реанимацию. Дочь пострадавшего Ольга Чащина рассказала о случившемся другим грибникам в соцсети “ВКонтакте”.

“Папу в лесу укусила змея, предположительно гадюка,” – написала обеспокоенная девушка.

Она уточнила, что инцидент произошел по Тобольскому тракту, и посоветовала всем не пренебрегать мерами безопасности в виде хороших резиновых сапог. Девушка не стала вдаваться в подробности о состоянии отца, лишь отметила, что все это очень страшно. Другие пользователи пожелали ее папе выздоровления и пообещали быть осторожными в лесу.



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