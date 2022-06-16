Бьюти-тренды лета 2022: самые свежие новинки мейкапа, которые надо попробовать всем

Лето – самое подходящее время года для экспериментов с новинками мейкапа. Вы можете поиграть с макияжем, подчеркнуть вашу естественную кожу и сделать несколько интересных акцентов. В жаркий сезон тяжелая и насыщенная косметика уступает место продуктам с более легкой текстурой. В статье мы расскажем о бьюти-трендах лета 2022 года, которые стоит попробовать всем.

Незаметный макияж

Незаметный макияж очень популярен летом, когда на кожу не хочется наносить много косметики. Это хороший способ выглядеть свежо в течение всего дня.

Чтобы добиться такого результата, следует использовать минимальное количество косметики. Вы можете ограничиться тональным кремом с SPF-фильтром и удлиняющей тушью для ресниц. Вы также можете сделать однотонный макияж, используя только бронзаторы для глаз, щек и губ.

Сияющая кожа

Сияющая кожа остается модной тенденцией на протяжении нескольких лет. Чтобы добиться такого эффекта, регулярно делайте легкий пилинг, а также используйте минимум консилера и косметики.

Используйте солнцезащитные средства, а также увлажняющие кремы и сыворотки с витамином C. Нанесите небольшое количество хайлайтера. Ваша кожа будет выглядеть сияющей и росистой.

Кожа, похожая на пончик с глазурью

Кожа с эффектом глазированного пончика стала одним из модных трендов лета 2022 года. Она отличается сильным сиянием и стеклянным блеском.

Чтобы получить такой результат, кожу нужно хорошо увлажнить кремом на масляной основе. Затем на нее наносят жидкий хайлайтер и тональный крем. Макияж фиксируют спреем с сияющими частицами.

Дымчатый глаз

Макияж “дымчатый глаз” выглядит очень выразительно и эффектно. Эксперты предсказывают, что он будет на пике популярности осенью и зимой 2022 года. Но вы можете попробовать его уже летом.

Чтобы создать дымку, нанесите на веки базу, а затем подводку и тени. Хорошо растушуйте линии, чтобы переход между тонами был плавным. Завершите макияж нанесением туши с удлиняющим эффектом.

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Блестящие губы

Летом этого года в моду возвращаются блестящие губы. Они выглядят слегка увлажненными. Чтобы получить такого результат, нанесите на них прозрачный блеск. Вы можете также создать свой оттенок, используя несколько слоев блестящей косметики для губ.

Яркие губы

Другим трендом макияжа губ станет яркая помада. Модные тенденции предусматривают использование таких оттенков, как классический красный, ярко-розовый, темно-фиолетовый и неоново-оранжевый.

Двойная подводка

Двойная подводка – один из главных трендов макияжа этого года. Две линии эффектно подчеркивают красоту глаз.

Проведите одну стрелку вдоль линии роста ресниц, а другую на границе между подвижным и неподвижным веком. Вы можете украсить линии блестящим гелем.

Аппликации

В этом сезоне в моду войдут яркие и красочные аппликации, которые наносят на область около глаз с помощью клея. Они хорошо сочетаются с яркими тенями.

Вы можете оживить свой макияж с помощью стразов, крошечных жемчужин или блесток. Приклейте их на тот участок около глаз, который вы хотите выделить.

Заключение

Попробуйте эти новинки мейкапа. Они сделают ваш образ свежим и запоминающимся. Среди них вы найдете варианты на любой вкус – от минималистичных до нарядных и красочных.