 

Россия и Украина с помощью Турции ведут переговоры по экспорту зерна

16.06.2022, 14:00, Разное
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Министр обороны Турции сообщил, что при посредничестве Турции РФ и Украина договорились об установлении горячей линии, с помощью которой они будут договариваться об условиях экспорта зерна по Чёрному морю. Как пишет Hürriyet Daily News, урегулировать нужно технические вопросы, и есть надежда, что это произойдёт в ближайшие дни.


AP

 

В министерстве обороны Турции заявили, что между Турцией, Украиной и Россией будет установлена горячая линия, посредством которой они рассчитывают наладить экспорт зерновых по Чёрному морю. Как пишет Hürriyet Daily News, там выразили надежду на то, что все технические детали удастся урегулировать в ближайшие дни.

Автор статьи напоминает, что РФ и Украина — два главных производителя пшеницы, и многие страны, особенно бедные африканские, рассчитывают на эти поставки. А из-за ситуации вокруг Украины сейчас есть опасения, что в Африку придёт голод.  

Министр обороны Турции поговорил по телефону как со своим российским, так и с украинским коллегой. Страны решили назначить каждая по одному своему генералу, чтобы скоординировать усилия. И пользоваться они будут специальной горячей линией.

В частности, в круг технических вопросов, которые им нужно решить, входит разминирование вод и портов, чтобы обеспечить безопасность кораблям. Министр обороны Турции выразил надежду, что все разногласия удастся разрешить в ближайшее время.

Плюс к этому министр иностранных дел Турции заявил, что Турция ожидает от РФ ответ по воплощению в жизнь плана ООН в отношении экспорта зерновых. Он напомнил, что Турция предложила свои услуги в качестве координатора экспорта продуктов питания по безопасному коридору в Черном море, пишет Hürriyet Daily News.

 



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