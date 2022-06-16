Мнение: Боязливая Европа, или время работает на нас

Гардиан пишет, что европейцы передумали наказывать Россию. Они честно пытались, но эти подлые русские почему-то не захотели подставлять спину под кнут белого человека. Мало того, у русских орков уже руки чешутся хлопнуть ядерной бомбой по Хельсинки, по Копенгагену или даже по Лондону, где расположена редакция вот этого самого Гардиан.

Презирая в душе не-западные народы, средний европеец убеждён, будто у Запада есть моральное право судить и карать каждого, кого обвиняют журналисты Фёлькишер беобахтер. Однако Европа драматически ослабла за последний век, поэтому теперь в Европе регулярно случаются моменты «а нас за шо» — когда европейцы лезут в чужие дела и неожиданно для себя получают поленом по пятаку. Европейцы с огромным трудом понимают, что поставки оружия для боевиков, спонсирование терроризма, ввод санкций и раздувание оранжевых революций — это агрессивные действия, которые оправдывают любой ответ, вплоть до прямой бомбардировки столиц стран-агрессоров.

Помните, у Киплинга:

Несите бремя Белых

Среди племен чужих —

Сынов своих отправьте

Служить во благо их;

Без устали работать

Для страждущих людей –

Наполовину бесов,

Настолько же детей.

Рекомендую перечитать стихотворение целиком (ссылка), там прямо целая инструкция для белого человека. Дескать, воспитывай дикарей ради их же собственного блага, но не жди от них ответной благодарности.

Вот эти страждущие люди из стихотворения, — наполовину бесы, наполовину дети, — это мы, русские. Это нас европейцы наказывают, для нашей же пользы. И европейцы даже понимают, что недовольные дикари будут обстреливать их линкоры из деревянных луков и обедать зазевавшимися миссионерами. К чему европейцы совершенно не готовы, так это к признанию за русскими, китайцами или индийцами права на самостоятельное устроение своих дел. Европейцы искренне убеждены, будто остальные народы ниже их, и потому европейцы имеют право судить и наказывать, например, Россию.

Собственно, потому-то мы и не можем с ними договориться. Базовое дипломатическое «не лезь в наши дела» на европейцев не действует. В понимании европейцев вся планета населена дикарями, которые имеют некоторую долю самостоятельности, но всё же должны жить по законам белых людей. Если дикари нарушают правила, им уже нельзя рубить руки, как в бельгийском Конго, но их всё ещё можно «вбамбливать в каменный век», как Ливию, Сирию и Ирак.

Европейское чувство превосходства подкрепляется несколькими факторами.

Во-первых, на него работают западные журналисты, которые по факту являются не журналистами, а циничными бойцами информационного фронта. Во-вторых, совсем недавно по историческим меркам Европа владела миром, и она до сих пор страдает из-за послевоенного унижения, в ходе которого Европа стала маленькой, а её бывшие колонии — большими. Наконец, Европа рассчитывает извлекать выгоду из своей политики — грабить «дикарей», привечать у себя их элиты, стравливать дикарей друг с другом и применять прочие инструменты мягкой силы.

Американцы честнее — они прямо готовы признавать себя злодеями, которые заливают напалмом условный Вьетнам ради денег и власти. Европейцы более трусливы, этим ханжам хочется считать себя праведниками. Тут-то европейцам и помогает их чувство превосходства. Раз русские — «полубесы, полудети», к ним можно относиться, как к крупному рогатому скоту или к диким лесным зверям, то есть с самым минимумом гуманности.

Объяснить всё это среднему европейцу совершенно невозможно — тем более, что русские СМИ у него частично забанены, так что он свято верит, будто русские бомбят Донецк и воруют стиральные машины. Однако средний европеец способен испытывать страх перед ядерной бомбардировкой и способен испытывать боль во время заправки автомобиля. Да, с точки зрения европейца русские всё равно остаются дикими орками, которых надо примерно наказать, но он уже готов отложить правосудие на неопределённый срок, чтобы его тельце белого господина оставалось в тепле и безопасности.

Цитирую из той самой статьи в Гардиан (ссылка).

Опрос, проведенный в 10 европейских странах и Великобритании, показывает, что респонденты выступают за прекращение конфликта, а не за наказание России.

Фото: Дым поднимается после обстрела Донецка в понедельник на фоне продолжающейся войны в Украине. [Это Гардиан намекает, будто Донецк бомбят русские — прим. О.М.]

Единство Европы по поводу войны в Украине находится под угрозой, поскольку общественное внимание все больше смещается с поля боя на проблемы стоимости жизни, свидетельствуют опросы в 10 европейских странах, а разрыв между избирателями, которые хотят быстрого прекращения конфликта, и теми, кто хочет наказать Россию, углубляется…

Опрос показал, что, несмотря на сильную поддержку по всей Европе заявки Украины на вступление в ЕС и политику Запада по разрыву связей с Москвой, многие избиратели в Европе хотят, чтобы война закончилась как можно скорее – даже если это означает потерю Украиной территории…

Отвечая на вопрос, что их больше всего беспокоит в войне, респонденты в Германии, Италии и Франции больше всего обеспокоены стоимостью жизни и ценами на энергоносители, в то время как респонденты в Швеции, Великобритании и Польше больше всего обеспокоены угрозой ядерной войны.

В статье есть и конкретные результаты опросов. Главные страхи европейцев — ядерный удар (более 60%) и снижение уровня жизни (тоже более 60%). Также европейцы боятся, что Россия применит химическое оружие или вторгнется в их страну.

Тут, конечно, европейцам бояться нечего: химическое оружие Россия применять не будет. Однако сейчас важно уже то, что европейцам стало некомфортно. Формула «мы наказываем безответную Россию» постепенно сменяется в их головах формулой «мы разворошили осиное гнездо». А воевать с Россией европейцам страшно: во-первых, они уже не верят в слабость российской армии, которая должна была проиграть ещё в марте, а во-вторых, Россия сейчас является абсолютным лидером по размеру ядерного арсенала. При этом, спасибо западным журналистам, у европейцев нет особых сомнений, что кровожадные русские орки только и ждут предлога, чтобы погрузить планету в пламя глобальной ядерной войны.

Нам всё это очень на руку.

Да, вылечить Европу не получится — для этого нужно нанести европейцам тяжёлое военное поражение, а воевать с НАТО мы собираемся только в том случае, если НАТО нас к этому вынудит. Однако европейцы уже сейчас устраивают тихий саботаж, снизив до минимума поддержку боевиков. В итоге они вынуждены будут согласиться на те условия, которые Россия сочтёт нужным им поставить. Всё, что от нас требуется — продолжать в том же духе, наблюдая, как с каждым месяцем европейцам становится всё страшнее и всё холоднее.

Что касается США, то с ними одновременно и проще, и сложнее. Проще, так как американские политики в отличие от европейских самостоятельны. Сложнее, так как и американский избиратель, и власти США слишком ленивы и невежественны, чтобы трезво оценивать ситуацию. Достаточно упомянуть, что правительство США считало Россию уязвимой и маловажной экономикой, чем-то типа Италии (ссылка).

Впрочем, в США сейчас одновременно начинаются и большой финансовый кризис, и очередной раунд борьбы за власть. Если американцы устроят хорошую грызню за сокращающийся пирог, мы можем рассчитывать, что уже к зиме Америке станет совершенно не до нас.