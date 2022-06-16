Губернатор Беглов отдаст «Горскую» под элитную застройку вместо создания экономического кластера

Во второй день Петербургского международного экономического форума, который проходит с 15 по 18 июня 2022 года, анонсировано подписание одного из самых резонансных для Северной столицы соглашений.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заключит соглашение о намерениях с командором «Яхт-клуба Санкт-Петербург» Владимиром Любомировым и генеральным директором «Корпорации Туризм РФ» Сергеем Сухановым о строительстве современного туристического кластера на территории бывшей промзоны «Горская» в Курортном районе, сообщили СМИ.

Однако Смольный предпочитает умалчивать тот факт, что в 2021 году на полях этого же форума чиновники уже заключали соглашение о намерениях развивать «Горскую». Правда, с застройщиком «Мегалайн».

Отметим, что «Горская» ранее использовалась для возведения дамбы – защитных сооружений, призванных ограждать Петербург от наводнений. Когда строительство дамбы было закончено, остро встал вопрос о том, как развивать и использовать территорию бывшей промзоны. Смольный решил пойти по пути создания крупного экономического, образовательного и инновационного кластера. Компания «Мегалайн», которую в СМИ связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, разработала проект, который понравился правительству города. Инвестиции в проект должны были составить не менее 230 млрд рублей. В 2021 году с «Мегалайном» было подписано соответствующее соглашение о намерениях. Однако спустя год администрация губернатора Александра Беглова фактически разорвала соглашение, не объяснив причин. При этом «Мегалайн» уже успел вложить в проект около 200 млн рублей. О возмещении расходов, естественно, ничего не известно.

Проект с привлечением яхт-клуба оценивается всего в 10 миллиардов рублей, а о конкретных планах строительства информации нет. Не исключено, что вся активность ограничится строительством марины для яхт и элитного поселка, как сообщали СМИ. При этом сам яхт-клуб, конечно же, строить ничего не будет. Возможным исполнителем проекта журналисты называют структуру «Газпрома» «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», в которой заместителем гендиректора трудится Павел Белов, зять губернатора Беглова. Отметим, что структура «Газпрома» официально не фигурирует в соглашении.