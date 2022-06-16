 

Территории у метро “Окружная” и платформы Минская приведут в порядок

16.06.2022, 13:43, Разное
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Рядом с северным вестибюлем станции “Окружная” уложат 3,6 тысячи квадратных метров гранитной плитки. Также там высадят деревья и однолетние растения, разобьют 335 квадратных метров газона.

“Также появятся скамейки и другие малые архитектурные формы. Будет обеспечен удобный подход пассажиров ко второму, северному вестибюлю станции метро “Окружная”, — сообщил глава столичного стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Через новый вестибюль можно будет спуститься на станцию метро, перейти на платформу МЦД или на станцию МЦК. Будут смонтированы три 108-метровых эскалатора.

Внутри вестибюля продолжаются архитектурно-отделочные работы. Входные тамбуры, зону досмотра пассажиров и комнату полиции отделают безопасным стеклом, шлифованной и полированной нержавеющей сталью.

Работы начались и на территории вокруг платформы Минская. В 2023 году она станет частью четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Благоустройство планируется завершить до конца текущего года.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, реализация проекта улучшит транспортную доступность станции Минская. У местных жителей появятся новые комфортные общественные пространства.

“Работы пройдут на участке Минской улицы от проспекта Генерала Дорохова до Староволынской улицы”, – уточнил заместитель мэра.

В ходе благоустройства приведут в порядок тротуары у станции, где возможно – расширят пешеходную зону. Также заменят асфальт на проезжей части. Планируется установить скамейки, навигационные стелы.

Бирюков сообщил, что на пересечении Минской улицы и проспекта Генерала Дорохова будет организовано 150 парковочных мест, а у вестибюля станции метро “Минская” появится велопарковка. Кроме того, в рамках благоустройства в зону между входом в метро и МЦД перенесут два остановочных пункта.

Планируется установить 30 современных уличных фонарей. Наземные уличные переходы будут оборудованы опорами контрастного освещения – это позволит сделать переход и людей на нем заметнее для автолюбителей.

Особое внимание в ходе работ уделяют озеленению территории. Рядом с платформой Минская разобьют 12 тысяч квадратных метров газона.



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