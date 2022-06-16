Мнение: Украине можно не платить

ВГА Запорожской области официально прощает жителям Свободного Запорожья:

1. Все долги перед украинскими государственными и коммерческими банками.

2. Все долги перед украинскими микрокредитными организациями.

3. Любые пени по этим долгам.

Помимо этого начался процесс списания накопившихся долгов по коммуналке, давеча в Бердянске списали все долги за воду.

—