Мнение: Украине можно не платить
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
ВГА Запорожской области официально прощает жителям Свободного Запорожья:
1. Все долги перед украинскими государственными и коммерческими банками.
2. Все долги перед украинскими микрокредитными организациями.
3. Любые пени по этим долгам.
Помимо этого начался процесс списания накопившихся долгов по коммуналке, давеча в Бердянске списали все долги за воду.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет