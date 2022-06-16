 

Мнение: Украине можно не платить

16.06.2022, 6:06, Разное
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ВГА Запорожской области официально прощает жителям Свободного Запорожья:

1. Все долги перед украинскими государственными и коммерческими банками.
2. Все долги перед украинскими микрокредитными организациями.
3. Любые пени по этим долгам.

Помимо этого начался процесс списания накопившихся долгов по коммуналке, давеча в Бердянске списали все долги за воду.

Источник: Colonel Cassad



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