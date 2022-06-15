Платье-макси для города, а вязаное – на пляж: выбираем наряд в зависимости от направления отпуска

Какую одежду брать с собой в отпуск? Выбор вещей зависит от того, где вы будете отдыхать и каким будет ваш досуг: активным или пассивным. Главная цель – это обеспечить себе максимальный комфорт. Вот наиболее подходящие наряды в зависимости от направления и пункта назначения.

Маленькие города

Собираетесь в отпуск в небольшой городок, где мечтаете побродить по тесным улочкам? Тогда вам подойдет платье макси свободного кроя, не стесняющее движений. Комбинируйте его с удобными кроссовками или обувью на плоской подошве. Дополните образ шляпой.

Пляж

Если хотите поразить окружающих модным и стильным луком, тогда смело надевайте вязаное платье. Это самый главный тренд текущего сезона. Данное изделие больше всего подходит для отдыха у водоема.

Еще один хороший вариант – это льняная рубашка и купальник. Широкополая шляпка станет прекрасным дополнением. В таком наряде вы точно не получите тепловой удар и не обгорите на солнце, так что можете смело целый день провести у водоема.

Крупный мегаполис

Летом в крупных мегаполисах жара ощущается очень сильно. С другой стороны, и сильно раздеться нельзя, поскольку все-таки это город, а не пляж. Если вы хотите посетить местные достопримечательности, если вам предстоит много перемещений, тогда выбирайте спортивную удобную одежду. Например, топ и велосипедки. Можете дополнить лук тренчем или жакетом.

Фешенебельный курорт

В жарких странах и в принципе в знойную погоду тяжело сохранять эффектный лук. Однако есть возможность это сделать, если правильно подобрать наряд и прическу. Создать гламурный образ можно с помощью удлиненной юбки с высокой талией и топа. Соберите волосы в пучок, чтобы не было жарко. Это самая подходящая и в то же время стильная прическа для отпуска. Дополните образ стильной сумочкой.

Отдых для двоих

Планируете отправиться в отпуск с партнером? Тогда нужно постараться сочетать в образе и романтичность, и удобство. Сделать это просто. Нужно скомбинировать юбку миди и блузу. Туфли на невысоком каблуке будут очень уместны в данном образе.

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Сельская местность

Здесь все проще простого. Выбирайте платье свободного кроя с цветочным принтом. Сочетайте его с сандалиями или шлепанцами, добавьте аксессуар в виде шляпы. Вы также можете надеть сарафан на бретелях.

Отдых на яхте

Если вам предстоит такое замечательное времяпрепровождение, тогда обратите внимание на этот простой, но очень стильный комплект. Речь идет о раздельном купальнике в сочетании с шортами или укороченными джинсами с высокой талией.

Чтобы не обгореть на солнце, сверху набросьте кофточку с длинными рукавами из тонкой, легкой, дышащей ткани.