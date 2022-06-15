Зеленый чай полезен волосам. Готовим простые и бюджетные бальзамы для лета

Чтобы значительно сэкономить свои денежные средства, стоит приготовить отличный натуральный бальзам для ухода за волосами. Готовится он на основе зеленого чая.

Благодаря такому средству волосы не будут жирнеть на протяжении длительного времени. Кроме того, волосы будут более крепкими и здоровыми и станут меньше выпадать.

Домашний бальзам на основе зеленого чая

Для приготовления средства для ополаскивания волос нужно добавить в 400 мл кипятка 1 ст. л. зеленого чая. Оставить настаиваться 30 минут.

Когда все будет готово, настой процедить и ополоснуть им волосы. После применения этого средства пряди станут мягкими и блестящими.

Чтобы волосы не выпадали, нужно крепко заваренный чай втирать в корни волос. Такую процедуру нужно проводить на протяжении 10 дней.

Средство против жирности волос

Для нормализации работы сальных желез, чтобы волосы слишком быстро не становились жирными, нужно 200 мл крепкого чая перемешать с 200 мл настоя коры дуба.

Этой смесью нужно ополаскивать волосы. Это средство может сделать пряди немного темнее.

Средство на основе укропа

Чтобы прическа намного лучше держалась и локоны были крепкими и красивыми, нужно в 200 мл кипятка добавить 2 ст. укропа, остудить. В этот раствор окунуть пряди волос перед тем как накрутить их.

Попробовав этот метод, будете точно удивлены результатом.