 

«Мы эти цены тоже ненавидим» – рецессия в США может быть уже не за горами

15.06.2022, 17:00, Разное
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На фоне сильного падения американских биржевых индексов, экономисты США вновь заговорили о том, что рецессия может быть уже не за горами, передаёт ABC News. При этом, как отмечает канал, страна страдает от высокой инфляции, которая продолжает только усугубляться, что ведёт к росту цен везде — от продуктовых до заправок.

На фоне сегодняшнего экономического падения на Уолл-стрит на горизонте появились новые опасения по поводу возможной рецессии. При этом индекс Доу Джонса потерял 876 пунктов после того, как он падал на протяжении 10 из 11 последних недель. Между тем цены на бензин продолжают расти; их среднее значение составило 5,01 доллара за галлон.

Сегодня же мы узнали, что повышение ключевой ставки ФРС США на этой неделе может быть выше, чем предполагалось ранее. Репортаж Эриель Решеф.

Опасения насчёт рецессии вновь повисли в воздухе после отвратительного дня на Уолл-стрит. Индекс S&P 500, к которому привязано большинство частных пенсионных счетов, опустился на 4% к концу торгов. При этом снижение за год составило более 20%. Таким образом, индекс официально вступил на территорию медвежьего рынка.

МАРК ХЭМРИК, старший экономист-аналитик Bankrate: Рынок акций страдает от тяжёлого случая отказа покупателей приобретать новые ценные бумаги, потому что инфляция достигла удивительно высоких уровней и её никак не удаётся сбить.

Её не только не удаётся сбить — она усугубляется. Цены растут везде — от продуктовых до заправок.

АМЕРИКАНЕЦ: Высокосортный бензин я явно покупать не буду.

Надпись на этом табло на автозаправке в Миннесоте очень чётко описывает ситуацию: «Мы эти цены тоже ненавидим». Между тем крупные корпорации предупреждают о ещё большем росте цен. Kraft Heinz, которой принадлежат такие бренды, как Miracle Whip и кофе Maxwell House, по некоторым данным, уведомила ретейлеров, что планирует повышение цен этим летом.

На прошлой неделе министр финансов Джанет Йеллен попыталась развеять опасения по поводу рецессии, однако всё большее число видных экономистов считает, что она не за горами.

ЭРИЕЛЬ РЕШЕФ, ABC News: Дэвид, предполагается, что ФРС проведёт своё совещание на этой неделе. Когда они заседали в последний раз, они подняли ключевую ставку на полпроцента. Сейчас же ходят разговоры, что ставку поднимут на 0,75 процента, чтобы одновременно и осторожно охладить экономику, и избежать рецессии. Дэвид?

Да, Эриель, мы будем следить за развитием событий.

Дата выхода в эфир 14 июня 2022 года.



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