 

Мнение: Украина исчезнет с карты мира?

15.06.2022, 16:40, Разное
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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев продолжает отжигать в своем Telegram-канале. На этот раз он практически похоронил Украину.
Дословно: «Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замёрзнет.  Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?…»

Отсюда

Если бы о кончине Украины говорили бабки на лавочке у подъезда пятиэтажки – это не удивило бы. Можно было бы списать на то, что бабки телевизора насмотрелись. Но когда это говорит зампред Совбеза, человек который по должности вроде бы принимает участие в формирование политики России, это не может не удивлять.   У  чрезмрно воинственных поклонников Медведева невольно может возникнуть ошибочное мнение, что на заседании Совбеза России принято решение о стирании  Украины с карты мира. А Медведев просто проговорился…

Вот я и думаю, Медведев телевизора насмотрелся? Или наоборот, это телевизор чутко улавливает то, чего хочет слышать зампред  Совбеза России?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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