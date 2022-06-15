 

Володин предложил использовать в образовании лучший опыт СССР и царской России

15.06.2022, 16:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель ГД напомнил, что выдающиеся ученые были и в СССР, и в царской России. “Нельзя вырывать один период, даже если он кому‑то нравится без истории развития науки”, – заявил Володин.

Спикер отметил, что в России началась дискуссия о будущей системе образования. Полностью повторять ранее действовавшие сиcтемы не получится, уверен он.

“Лучшее из практик царской России, советского периода и сегодняшнего дня надо обязательно развивать и востребовать”, – считает Володин.

Ранее спикер провел опрос в своем телеграм-канале о будущем российского образования. Большинство подписчиков высказалось за выход РФ из Болонской системы.

Вопрос обсудят 27 июня на парламентских слушаниях в Госдуме. К участию приглашены министр науки и высшего образования Валерий Фальков, представители вузовского сообщества и эксперты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04.21 / The Economist: Путин слабее, чем кажется

03.09.21 / Похитили рептилоиды, раздели догола и привязали к кровати

28.11.21 / Россия закрывает границы из-за смертоносного штамма коронавируса из ЮАР

31.08.20 / На платных трассах ограничат скорость до 60 км/ч

27.10.20 / Почему Россия ведет переговоры по стратегическим вооружениям со слабеющими Соединёнными Штатами

30.11.21 / Эксперты назвали признаки скорой «смерти» iPhone

07.05.22 / ERR – потребительские цены в Эстонии за год выросли на 18,8%

03.01.22 / Собянин рассказал о планах развития образования в Москве

07.07.20 / Мнение: Схиигумен Сергий и его неправославный нефундаментализм

28.07.20 / Американский политолог— Россия и Запад попали в бессмысленный цикл «око за око»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика