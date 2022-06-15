Володин предложил использовать в образовании лучший опыт СССР и царской России

Председатель ГД напомнил, что выдающиеся ученые были и в СССР, и в царской России. “Нельзя вырывать один период, даже если он кому‑то нравится без истории развития науки”, – заявил Володин.

Спикер отметил, что в России началась дискуссия о будущей системе образования. Полностью повторять ранее действовавшие сиcтемы не получится, уверен он.

“Лучшее из практик царской России, советского периода и сегодняшнего дня надо обязательно развивать и востребовать”, – считает Володин.

Ранее спикер провел опрос в своем телеграм-канале о будущем российского образования. Большинство подписчиков высказалось за выход РФ из Болонской системы.

Вопрос обсудят 27 июня на парламентских слушаниях в Госдуме. К участию приглашены министр науки и высшего образования Валерий Фальков, представители вузовского сообщества и эксперты.