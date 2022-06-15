 

Зять Беглова рассчитывает заполучить «Горскую» под застройку на ПМЭФ—2022

15.06.2022, 11:10, Разное
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Уже в ближайшие дни Смольный может отдать зятю губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова перспективный участок земли бывшей промзоны «Горская» под застройку. Планируется, что соглашение с ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Смольный подпишет на ПМЭФ—2022 с 15 по 18 июня. Родственник главы города Павел Белов занимает в компании пост замдиректора по общим вопросам.

Официально территорию передадут для развития там туристического кластера. На первых этапах туда перенесут яхт-клуб и академию парусного спорта. Вот только потом землю могут застроить элитным жильем, сообщают СМИ. По информации источников, Белов планирует возвести на побережье Финского залива «Клуб-19». Это жилой комплекс не для «простого люда». Доступ на территорию, где появится гостиница, гольф-клуб и стоянка для яхт, получат только представители «элит».

Очевидно, что команда Смольного, возглавляемая губернатором Бегловым, не преследует цель развивать в городе на Неве туризм или спорт. Прикрываясь благими намерениями, администрация Петербурга попросту реализует бизнес-проекты приближенных и родственников губернатора.



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