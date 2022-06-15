 

Мнение: О предателях России

15.06.2022, 10:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О, вот это вообще прекрасно!

Особенно в нынешних условиях.

Поисками «врагов» занялись даже глашатаи либеральной повестки. А кто ищет, тот всегда найдёт. И если позиция дремучих «почвенников» ясна, как белёный дуб, и обращена вовнутрь, то системные либералы всё ещё пытаются обратить карающие мечи вовне. Что понятно.

Читаем и наслаждаемся.

«Санкции Запада наносят мощные удары по ключевым узлам российской экономики. Они рассчитаны не только на прямой, но и на косвенный вред, например на запутывающее противодействие общества. Идеальный результат санкций для противника — полная изоляция государства, выпадающего из глобальной среды. То есть, #Россия находится не просто под санкциями, а под экономической атакой, использующей институты глобального рынка для разрушения жизни и социальной стабильности. Поэтому сегодня стране приходится переориентировать свои центры силы с Запада — на Восток. Это прежде всего уже сложившиеся рынки ЕАЭС, а также Китая и ряда других стран АТР.

Страна ищет выход в мир через восточные ворота, но… Мы об этом слышим, но пока не видим.

Скорее наоборот, с того момента, как #Китай стал единственным поставщиком технологий, он стал менее коммуникабельным и дружественным с точки зрения рынка. Его примеру последовали и многие другие страны, вроде того же Казахстана, который сегодня довольно цинично обходится со своим основным партнером по ЕАЭС. По крайней мере потоков новой техники, технологий и других товаров по новому «шелковому пути» еще не видно, а вот снобизма от лица восточного бизнеса в отношении России предостаточно. Что уж говорить о других, более удаленных гигантах вроде Индии, Сингапура или даже Ирана ©»

Итак, в «решающий момент» Россию предали все?

Интересно, а почему? Не есть ли это вполне закономерный результат абсолютно провальной внешней политики, основанной лишь на фантомных болях по ушедшему #СССР и неоимперским амбициям вождей?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05.22 / Мнение: Русская палочная система

14.05.22 / Мнение: Путин посочувствовал населению Финляндии?

21.10.20 / Ушла из жизни Ирина Скобцева: реакция Светланы Бондарчук, Паулины Андреевой, Константина Крюкова, Ольги Слуцкер и других

11.01.22 / НТВ покажет третий сезон проекта «Суперстар» 15 января 2022 года

24.11.20 / Скандалы: Врио губернатора и мистер Хайд

04.01.22 / Доктора рассказали о симптомах «Омикрона», проявляющихся на коже, губах и ногтях

03.12.21 / Эксперт Алименко рассказал, при какой диете человек становится “рыхлым”

01.04.21 / Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик с детьми подготовились к Пасхе: фото семьи в полном составе

02.08.20 / Жуткое видео с бегающей на четвереньках девушкой-скелетом

22.03.22 / Мнение: Военный цикл-2. Как мы здесь оказались?!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика