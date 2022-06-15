Мнение: О предателях России

О, вот это вообще прекрасно!

Особенно в нынешних условиях.

Поисками «врагов» занялись даже глашатаи либеральной повестки. А кто ищет, тот всегда найдёт. И если позиция дремучих «почвенников» ясна, как белёный дуб, и обращена вовнутрь, то системные либералы всё ещё пытаются обратить карающие мечи вовне. Что понятно.

Читаем и наслаждаемся.

«Санкции Запада наносят мощные удары по ключевым узлам российской экономики. Они рассчитаны не только на прямой, но и на косвенный вред, например на запутывающее противодействие общества. Идеальный результат санкций для противника — полная изоляция государства, выпадающего из глобальной среды. То есть, #Россия находится не просто под санкциями, а под экономической атакой, использующей институты глобального рынка для разрушения жизни и социальной стабильности. Поэтому сегодня стране приходится переориентировать свои центры силы с Запада — на Восток. Это прежде всего уже сложившиеся рынки ЕАЭС, а также Китая и ряда других стран АТР.

Страна ищет выход в мир через восточные ворота, но… Мы об этом слышим, но пока не видим.

Скорее наоборот, с того момента, как #Китай стал единственным поставщиком технологий, он стал менее коммуникабельным и дружественным с точки зрения рынка. Его примеру последовали и многие другие страны, вроде того же Казахстана, который сегодня довольно цинично обходится со своим основным партнером по ЕАЭС. По крайней мере потоков новой техники, технологий и других товаров по новому «шелковому пути» еще не видно, а вот снобизма от лица восточного бизнеса в отношении России предостаточно. Что уж говорить о других, более удаленных гигантах вроде Индии, Сингапура или даже Ирана ©»

Итак, в «решающий момент» Россию предали все?

Интересно, а почему? Не есть ли это вполне закономерный результат абсолютно провальной внешней политики, основанной лишь на фантомных болях по ушедшему #СССР и неоимперским амбициям вождей?

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