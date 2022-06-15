Мнение: О панике у «верных» после бегства умных… Всё, π…ц?

Эту шокирующую цифру с тремя нолями сегодня можно назвать «цифрой дня». И показателем, которого добилась #Россия всего за три месяца. Или за четыре?

Короче, не важно. Потому что суть – предельно ясна. Из России бегут, нет, валом валят уже и те, кто на ней зарабатывали. Те, у кого и альтернатив-то внятных нет. И, главное, те, кто едва ли подпадут под западные санкции, пусть даже они и «верные»…

15000 – нет, лучше так: пятнадцать тысяч самых обеспеченных россиян с миллионом долларов в карманах и на счетах готовятся «свалить», как можно скорее из обетованного Рая. Эти данные основаны на информации миграционных посредников, обеспечивающих такой переезд. А вы думали, состоятельные люди будут сами оформлять себе визы и сделки?

Куда им бежать? А вот нашлись же центры! Эмират Дубай, прежде всего. Основная масса богатых россиян бросилась именно туда, благо рубежи были подготовлены заранее, благодаря активности госбанка ВТБ на ближневосточном направлении. Есть ещё треугольник «МММ». Нет, это не то, что вы подумали, а Мальта, Монако и Маврикий. Три страны с довольно либеральными законами и низким входом в инвестиционный статус, пока не присоединившиеся к европейским санкциям. Дубай, кстати, к ним вовсе не собирается присоединяться.

Тут нужно понимать, что это уже третья волна. В первую слиняли «олигархи». Ну, они всегда были безродными космополитами, в каком-то смысле хорошо, что их «пощипали». Затем за бугор ломанулись типа «умные» – айтишники, финансисты, программисты и прочие дизайнеры. Благо #технологии позволяют не привязываться к географии. Ну и сейчас дошло уже и до «верных»: тут надо понимать, что российские миллионеры сегодня – это не столько self-made люди, сколько важные участники распилочных схем, чей #бизнес «крышуется» чиновниками и заключается в приватизации бюджетных ассигнований. Теперь уже не видят шансов и они.

Впрочем, по данным, которые каждый год считает международная консалтинговая компания Knight Frank, в России примерно 8 тыс. очень богатых людей, с не менее 30 млн долл. личного состояния, и ещё 215 тыс. чел. относятся к долларовым миллионерам. То есть, в процентном соотношении прослойка «сваливших» невелика.

Но ведь лиха беда начало? И если валят со страшной силой уже и «верные», значит, точно – всё? И перспектив – нет?

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