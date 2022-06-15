Эксперты Пентагона безуспешно потратили полгода и миллионы долларов на взлом электроники в российских Т-72

Специалисты Пентагона признали провал программы по взлому электронных систем российского танка Т-72.

На неё было потрачено полгода и несколько десятков миллионов долларов, однако эксперты смогли выяснить лишь одно: электроники в боевой машине нет, пишет The Washington Post.

Американские хакеры получили доступ к нескольким Т-72 и внимательно их обследовали. Поначалу они решили, что сложнейшие электронные компоненты тщательно спрятаны, поэтому ещё несколько месяцев было потрачено на распиливание танков. Не обнаружив искомого, эксперты выдвинули новую теорию: конкретно в этих образцах кто-то мог демонтировать оборудование до них. Однако затем они смогли изучить ещё несколько боевых машин и история повторилась.

После того, как американцы окончательно признали отсутствие электронных систем на борту Т-72, они сочли танк «новым чудом света». Теперь значительные силы брошены на то, чтобы выяснить, как же именно он обеспечивает безопасность и максимальную выживаемость для своего экипажа, если не с помощью современных цифровых систем.

– Теоретически мы понимаем, как можно реализовать некоторые системы танка без электронных компонентов, но это ставит под угрозу самое важное, что есть в боевой машине – её экипаж. Видимо, создатели этой машины решили защитить танкистов как-то иначе… Я скажу одно: пока мы не поняли, как они обеспечили безопасность экипажа, не применяя системы высокой сложности на базе микропроцессоров и современных сенсоров. Это очень интересная загадка, – признал источник The Washington Post.

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