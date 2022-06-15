 

Эксперты Пентагона безуспешно потратили полгода и миллионы долларов на взлом электроники в российских Т-72

15.06.2022, 8:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты Пентагона признали провал программы по взлому электронных систем российского танка Т-72.

На неё было потрачено полгода и несколько десятков миллионов долларов, однако эксперты смогли выяснить лишь одно: электроники в боевой машине нет, пишет The Washington Post.

Американские хакеры получили доступ к нескольким Т-72 и внимательно их обследовали. Поначалу они решили, что сложнейшие электронные компоненты тщательно спрятаны, поэтому ещё несколько месяцев было потрачено на распиливание танков. Не обнаружив искомого, эксперты выдвинули новую теорию: конкретно в этих образцах кто-то мог демонтировать оборудование до них. Однако затем они смогли изучить ещё несколько боевых машин и история повторилась.

После того, как американцы окончательно признали отсутствие электронных систем на борту Т-72, они сочли танк «новым чудом света». Теперь значительные силы брошены на то, чтобы выяснить, как же именно он обеспечивает безопасность и максимальную выживаемость для своего экипажа, если не с помощью современных цифровых систем.

– Теоретически мы понимаем, как можно реализовать некоторые системы танка без электронных компонентов, но это ставит под угрозу самое важное, что есть в боевой машине – её экипаж. Видимо, создатели этой машины решили защитить танкистов как-то иначе… Я скажу одно: пока мы не поняли, как они обеспечили безопасность экипажа, не применяя системы высокой сложности на базе микропроцессоров и современных сенсоров. Это очень интересная загадка, – признал источник The Washington Post.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07.21 / Cпециально для братьев-евреев

28.12.20 / Родители назвали новорожденного Куколдом

08.05.22 / Названы психологические факторы пищевой зависимости

20.03.22 / Экологи прогнозируют разрушение озонового слоя из-за лесных пожаров

02.01.21 / В Минздраве считают «слабаками» россиян, посещающих психотерапевта

14.05.22 / Мнение: Чем взрывы отличаются от “хлопков”

04.03.22 / Kapous Professional: окрашивание для профессионалов и домашний уход для каждой

17.12.20 / Старший сын Александра Овечкина и Настасии Шубской дебютировал на льду

15.03.21 / Тейлор Свифт, Бейонсе, Дуа Липа, Гарри Стайлс, Билли Айлиш, BTS и другие на церемонии “Грэмми-2021”

06.02.22 / Королева Великобритании Елизавета II отметила 70-летний юбилей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика