Стало известно, как хлеб влияет на уровень сахара в крови

Специалисты заявили, что в хлебе много углеводов, пони влияют на уровень сахара в крови человека. Чтобы не подвергать себя резким скачкам глюкозы, необходимо употреблять в пищу определенный вид хлеба.

Давно известно, что углеводы бывают быстрыми или простыми и сложными (долгими). Первый вид обладает примитивной химической структурой и оперативно расщепляется в организме. Второй из-за своих особенностей разлагается в желудке и кишечнике дольше, не повышая уровень сахара.

Для снижения риска развития диабета и прочих заболеваний, влияющих на уровень глюкозы, необходимо отдавать предпочтение продуктам с низким гликемическим индексом, например, хлебу из непросеянной муки и цельного зерна.