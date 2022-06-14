Junge Welt – в немецких СМИ любые призывы к миру с Россией подвергаются «словесному линчеванию»

Сейчас в немецких СМИ нет места разговорам о мире, пишет junge Welt. Телевидение, радио и газеты проводят всеобщую мобилизацию и занимаются военной пропагандой с целью сформировать чёткий образ врага в лице РФ и вызвать ненависть ко всему русскому. Для этого под угрозой маргинализации или полного карьерного краха также задействуются деятели культуры, рассказывает автор статьи Сюзанн Вит-Шталь.



AP

Сегодня те, кто на немецких ток-шоу высказываются против вмешательства Германии в российско-украинский конфликт, тут же подвергаются «словесному линчеванию», пишет junge Welt. Все разумные доводы «негодяев-пацифистов» натыкаются на сумасбродные сравнения, паникёрство и растворяются в «кислоте морализаторства». Ведь военной пропаганде нужен чёткий образ врага, объясняет автор статьи Сюзанн Вит-Шталь.

После обострения ситуации на Украине «четвёртая власть», то есть СМИ в Германии, проводят всеобщую мобилизацию. В мирное время в капиталистическом обществе они ведут идеологическую работу для поддержания власти экономических элит. Но в случае войны телевидение, радио и газеты используются как оружие. Журналисты становятся «солдатами» в «борьбе за общественное мнение», которая так же важна, как и авиаудары, заявил после окончания косовской войны спикер НАТО Джейми Ши.

И пропаганда особенно успешна, когда она использует рекламные методы и формирует у зрителя или читателя «демократически правильное мнение» за счёт того, что предоставляет ему иллюзию выбора и самостоятельности в принятии решений. Сегодня, в том числе с использованием современных средств доставки информации, то есть, к примеру, социальных сетей, людям предоставляют «крайне субъективный нарратив». Показывают судьбы отдельных гражданских лиц из Львова или Бучи, но никогда — из Донецка или с других, контролируемых Россией территорий. Пользователь ни в коем случае не должен узнать о военных преступлениях «хороших парней», а также о той правде, которая подрывает оборонную мощь: у врага тоже человеческое лицо. Вся эта деятельность направлена в первую очередь на максимальную эксплуатацию чувств и формирование устойчивой эмоциональной реакции.

Сейчас главная эмоция, которую пытаются вызвать СМИ, — это ненависть ко всему русскому, и особенно русским солдатам, а также их главнокомандующим, из которых делают «убийц-поджигателей, мародёров и насильников». Прямо как в голливудском фильме «Красный рассвет», который стал иллюстрацией речи бывшего президента США Рональда Рейгана об «Империи зла», которой он называл Советский Союз. Реальные кадры боевых действий и коммерческие картинки уже давно перемешались друг с другом, заключает Вит-Шталь.

Как и в случае с рекламой, пропаганда действует главным образом на подсознание людей, и в первую очередь эксплуатирует человеческие страхи, фантазии о конце света и паранойю. Также её цель — заставить человека добровольно принять на себя роль жертвы. Для этого создаются мифы о том, что «в кризисе виноват только вражеский лагерь». И эта концепция прекрасно работает в Германии, отмечает автор.

В пропаганде задействуют и критически важную «пятую власть», то есть интеллигенцию, художников, сатириков. Под страхом маргинализации или же полного карьерного краха деятели культуры, которые и так работают в очень стеснённых условиях, вынуждены подстраиваться. Сейчас — будь то выступление симфонического оркестра или певца в Германии — сцена сияет жёлто-синими цветами. Нередко её ещё украшают символы мира, под которым в очень оруэлловском духе звучит призыв: «Больше оружия Украине!»

Пропаганда создаёт ощущение мнимой общности и пытается заставить людей желать, чтобы они к ней принадлежали. При этом если политики, деятели культуры и публицисты и дальше не будут допускать хотя бы немного разговоров о мире, реклама превратится в приказы, дебаты — в трибуналы, а личность полностью охватит триумф боевого духа, то будущее буржуазной демократии представляется мрачным, заключает Вит-Шталь.