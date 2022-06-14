Telepolis – попытки США развязать новую холодную войну в Азии обречены на провал

Украинский кризис показал, что интересы азиатских государств гораздо более разнообразны, чем были готовы признать многие западные политики, пишет Telepolis. Это мешает реализации планов США по развязыванию «новой холодной войны» в Азии: в то время как США, Австралия и Япония находятся в авангарде стран, противостоящих России, другие государства порой придерживаются совершенно противоположных взглядов. Большинство стран региона отдают приоритет своим связям с Москвой.



AP

Остаётся всего две недели до саммита НАТО в Мадриде, на котором должна быть представлена ​​новая стратегическая концепция. Она призвана «пересмотреть вызовы в области безопасности, стоящие перед союзом, и наметить политические и военные задачи, которые НАТО возьмёт на себя для их преодоления», пишет Telepolis.

НАТО и Европейский союз сходятся во мнении, что за последние десять лет мир коренным образом изменился, стратегическое соперничество усиливается, а угрозы безопасности в Европе и Азии теперь настолько тесно переплетены, что события на обоих континентах можно рассматривать как единый процесс.

На прошлой неделе «повестка новой холодной войны» получила дальнейшее развитие: президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн, три небольшие балканские страны НАТО закрыли своё воздушное пространство для самолёта министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который направлялся с визитом в Сербию, а председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр посетил Японию.

В первом случае Вашингтон поместил Новую Зеландию, часто упускаемого из виду «нерешительного партнёра», в сердце Индо-Тихоокеанского региона. Байден даже использовал сравнение с высадкой американских войск в Новой Зеландии во время Второй мировой войны.

Во втором случае речь идёт о беспрецедентном нарушении дипломатического табу, «поведении собак, метящих свою территорию». Посыл был таким: «Сербия принадлежит Западу».

А Япония и НАТО объявили о новом уровне сотрудничества.

В битве с Китаем и Россией Япония становится опорой стратегии США в Азии. В ходе визита Бауэра в Токио НАТО и Япония договорились активизировать военное сотрудничество и проводить совместные учения. В мае председатель Объединённого комитета начальников штабов Сил самообороны Японии генерал Кодзи Ямадзаки впервые посетил встречу партнёров по НАТО в Бельгии.

По итогам встречи с Бауэром министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что Япония приветствует усилившуюся активность НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе: «Безопасность Европы и Азии тесно переплетена — особенно сейчас, когда международное сообщество сталкивается с серьёзными вызовами».

Бауэр заявил об «общих вызовах безопасности» для НАТО и Японии. Премьер-министр Фумио Кисида получил приглашение на саммит НАТО в Мадриде. Он станет первым главой правительства Японии, посетившим такую ​​встречу.

Япония утверждает, что спецоперация РФ на Украине «сковывает силы» США, что может побудить Китай захватить Тайвань военной силой. Однако на самом деле администрация Байдена, похоже, не разделяет опасений Японии.

Министры обороны США и Китая намерены провести встречу в кулуарах ежегодной конференции «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре. Министр обороны США Ллойд Остин выразил осторожный оптимизм: по его словам, предстоящая встреча будет способствовать стабильности в регионе.

Сообщается, что на прошлой неделе Государственный департамент США изменил информацию о Тайване на своём сайте, вновь вставив строчку «Мы не поддерживаем независимость Тайваня» после её удаления месяцем ранее.

Стремление Японии играть важную символическую и практическую роль в борьбе Запада с Россией проистекает из сложного набора мотивов. Поразительна скорость, с которой Япония стала одной из самых активных стран по внедрению жёстких санкций против РФ в поддержку Украины. Практически в одночасье премьер-министр Кисида занял открыто негативную позицию по отношению к России.

Через две недели после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля Кисида заявил, что «Северные территории (Курилы) принадлежат Японии». 8 марта министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси добавил, что эти районы «незаконно оккупированы Россией». 9 марта Кисида уже подал иск против РФ в Международный уголовный суд. А 16 марта Япония лишила Россию статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле, заморозила российские активы и поддержала отключение некоторых российских банков от SWIFT.

Япония не осуществляла военные поставки в страну, на территории которой ведутся боевые действия, с момента окончания Второй мировой войны. В начале марта этого года она направила на Украину самолёт Boeing KC-767 с экипировкой из резервов японских сил самообороны.

Япония ревностно демонстрировала готовность стать активным партнёром в американо-японском альянсе. С этой целью Япония отказалась от баланса, который с трудом вырабатывался в течение последних четырёх десятилетий на переговорах по урегулированию территориального спора и заключению мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны. Так отношения между Японией и Россией стали потенциальной «пороховой бочкой» в Северо-Восточной Азии.

Обеспокоенность, разделяемая США и Японией в связи с экономическим и военным подъёмом Китая и растущим ракетным и ядерным потенциалом Северной Кореи, мотивирует как Вашингтон, так и Токио. Кроме того, раскол между Россией и Китаем в том виде, в каком он существовал в 1970-е годы, больше не считается вероятным в ближайшем будущем. В связи с этим во внешней политике Японии наблюдаются коренные изменения.

Союз Японии с США и укрепляющиеся связи с НАТО выходят далеко за рамки простых вопросов выживания страны. Они дают Японии возможность стать ведущей державой в Индо-Тихоокеанском регионе. Япония стремится к сотрудничеству с США и для того, чтобы получить гарантии поддержки в давнем споре о принадлежности Курильских островов.

Украинский кризис показал, что интересы азиатских государств гораздо более разнообразны, чем были готовы признать многие западные политики. Это расстраивает планы сторонников холодной войны в Азии: в то время как США, Австралия и Япония находятся в авангарде стран, противостоящих России, другие государства порой придерживаются совершенно противоположных взглядов.

Большая группа стран — участниц Движения неприсоединения в Азии, включая Индию и Индонезию, настаивают на том, что украинский кризис является региональным конфликтом, вне зависимости от оказываемого им влияния на глобальные поставки энергоресурсов и продовольствия.

Цель азиатских стран, по сути, состоит в региональной интеграции и модернизации. Лишь несколько стран согласились ввести санкции в отношении России, в то время как другие страны — фактически подавляющее большинство — либо открыто выступили против режима санкций, либо выступили конкретно против введения санкций в отношении России.

Россия является азиатской державой и входит в состав всех основных органов, составляющих многостороннюю архитектуру региона: АТЭС, Регионального форума АСЕАН, Совещания министров обороны АСЕАН, Восточноазиатского саммита и т. д. Кроме того, с 1996 года РФ является полномасштабным партнёром по диалогу АСЕАН.

Участие РФ в азиатских институтах неравномерно, но большинство стран региона отдают приоритет своим связям с Москвой. Если РФ добровольно не сократит своё присутствие в регионе, что немыслимо, многосторонняя архитектура Азии останется препятствием для усилий США по созданию «коалиции демократий» для изоляции России.

Ахиллесова пята американской «стратегии холодной войны» — отсутствие вдохновляющей экономической программы. Администрация Байдена не решается вернуться к свободной торговле, учитывая сильное влияние протекционистских тенденций во внутренней политике США.

Даже освобождение от таможенных пошлин на солнечные батареи из четырёх государств — членов АСЕАН — Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама, — предоставленное неделю назад администрацией Байдена на два года, было с осторожностью представлено как «часть усилий по неотложной борьбе с климатическим кризисом».

И в этом заключается противоречие: американская «стратегия холодной войны» носит прежде всего военный характер, в то время как азиатские страны может впечатлить лишь экономическое влияние.

Многие западные эксперты склонны рассматривать Китай как союзника России, но на самом деле всё гораздо сложнее. Китай пытался не позиционировать себя ни в качестве критика, ни в качестве сторонника России, что в нынешних обстоятельствах, вероятно, «играет на руку» России.

Пекин также показал, что не изменит свою позицию перед лицом критики Запада. Нет сомнений в том, что Китай находится в выгодном геополитическом положении.

«Однако будет ли Китай придерживаться своей нынешней позиции на протяжении всего конфликта на Украине, который, по некоторым прогнозам, может затянуться и на ближайший год?» — задаётся вопросом автор статьи.

«На самом деле российская военная операция оказалась не такой успешной, как хотелось бы или как ожидала Москва», — считает автор. Однако она не закончится без достижения целей России. И эти цели переменчивы.

В конечном счёте Пекин будет взвешивать, как развитие событий повлияет на международный имидж США. Потому что это будет иметь серьёзные последствия для будущего положения Китая в мире, резюмирует Telepolis.