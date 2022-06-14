Российский хоккеист рассказал, как подменил кубок Стэнли перед отправкой в США

Обладатель Кубка Стэнли 1997 года в составе “Детройт Ред Уингз” Владимир Константинов в интервью World Hockey рассказал, как вернулся из России с копией, а не оригиналом трофея.

– По сложившейся традиции все обладатели кубка привозят его на свою малую родину. В тот год в составе Детройта играло сразу пятеро россиян. Кубок Стэнли мы по договорённости привезли в подмосковный Воскресенск, но у меня было желание всё же свозить его на родину в Мурманск, где я и начал заниматься хоккеем. Я нашёл своего первого тренера из “Судоверфи” Пётра Андреевича и похвастался перед ним. Мы это дело отметили, и он попросил оставить кубок у себя. Я в принципе был не против, но нужно же его было вернуть. И тут он предложил пойти к Михалычу – нашему мастеру по заточке коньков. За ночь он сварганил новый кубок, да так хорошо, что даже американцы не заметили, – рассказал хоккеист.

Журналист поинтересовался, где же остался настоящий кубок.

– Думаю, он в гараже у моего тренера, хотя, кто его знает. Мог и продать куда-нибудь, – добавил Константинов.

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