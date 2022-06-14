Celsius Network наймёт основателя «Финико» для преодоления кризиса ликвидности

Основатель финансовой компании «Финико» Зыгмунт Зыгмунтович присоединится к команде Celsius Network, которая приостановила все выплаты вкладчикам из-за нехватки ликвидности в качестве кризис-менеджера.

13 июня Celsius Network уведомила своих клиентов, что временно останавливает выплаты и операции снятия криптовалюты из-за сложной ситуации на рынке. Менеджмент компании заявил, что активно работает над восстановлением работы компании, для чего призвал клиентов посылать в космос положительные мыслеформы, которые должны поспособствовать возобновлению операций.

Зыгмунтович, которого наняли для поиска выхода из возникшего положения, рассказал пользователям сети, что необходимо делать, чтобы как можно скорее вернуть свои средства.

– Прежде всего, нужно мыслить позитивно. Никаких сомнений насчёт того, что деньги обязательно вернутся, не должно возникать. Если будете об этом думать, то точно всё потеряете. Далее, вы можете помочь нам, взяв кредит на своё имя и перечислив на счета организации. Так мы сможем продолжать работать над спасением ваших денег, выплачивать зарплаты и бонусы руководству. И конечно же, в ближайшее время мы откроем новый финансовый проект в Габоне. Вы можете сделать вклад в нём и с лихвой компенсировать возможные убытки, которых точно не будет, – пояснил Зыгмунтович.

—