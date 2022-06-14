Мнение: О забастовке россиянок… Что происходит с нашими женщинами?

Вот же ж пришла беда на ровном месте! И теперь, конечно, всем худо. Не только женщинам, которые всё это затеяли.

Объективные цифры это подтверждают. Новая порция статистики вышла на днях. Но из-за длинных выходных разбираться с ней всем было недосуг. А теперь — вот. Очередная катастрофа буквально на носу и ломится во все щели. Её уже не потушить деньгами. Тем более, что и денег тоже нет…

По данным Росстата, опубликованным в минувшую пятницу — а весь «негатив» наше статистическое ведомство теперь старается выдавать поздним вечером последнего рабочего дня недели — в России началась новая волна падения рождаемости. Очень мощная. Вот как она выглядит в цифрах:

• В апреле в РФ родилось 99.7 тыс. чел. по сравнению с 110.7 тыс. в апреле 2021 г. и 114.4 тыс. в апреле 2020 г.

• Число родившихся с начала года: 420.1 тыс чел. против 447.6 тыс. и 452.6 тыс. в январе-апреле 2021 и 2020 гг соответственно

• Естественная убыль в апреле составила 46.9 тыс. чел. против 57.7 тыс. и 36.5 тыс. в апреле 2021/2020 гг

• Естественная убыль в январе-апреле — 311.2 тыс. чел., что даже хуже «смертоносного» 2021 года (304.5 тыс.).

Ну и картинка «маслом»…

Рождаемость снижается катастрофически. По сравнению с апрелем-2021 число родившихся упало на 9,9%, или почти на 10 тыс. чел., а накопленным итогом с начала года составило — минус 5,4% в годовом выражении. При этом относительный уровень рождаемости — 8,8 детей на 100 тыс. населения — стал минимальным с 2000 года. Хуже того, в апреле число родившихся стало самым низким для этого месяца как минимум со Второй мировой. А то и с XVIII века. Такие данные приводит известный демограф Алексей Ракша.

Из-за того, что резко вниз пошла рождаемость, скорость сокращения населения, вероятно, будет на уровне 700-900 тыс чел. за год. И это после миллиона «естественно убывших» за прошлый год. Показатели вполне сопоставимые, если что.

Это уже не демографическая яма, а «демографическая пропасть». Которая углубляется, несмотря на все призывы рожать детей, звучащие от чиновников вплоть до президента РФ, и нацпроект «Демография» стоимостью 4 трлн руб. Но #женщины остаются глухи хоть к словесным призывам, хоть к денежным посулам. «В ближайшие два года в России может родиться детей меньше, чем когда бы то ни было за 250 лет», – прогнозирует Алексей Ракша.

Это уже какая-то «женская забастовка»! И не заботит её участниц, что в нынешней экономической ситуации компенсировать столь стремительное сокращение населения за счет миграционного притока невозможно. Хуже того, даже мигранты бегут из России наперегонки с отечественными кадрами из IT. То есть, мы имеем усиливающийся тренд оттока трудоспособного населения. А с этим трендом экономику страны не поднять с колен, на которые её поставили западные #санкции. Да и супостата не победить без вот этого скрепного «бабы новых нарожают»

Ох, бабоньки, что же с вами творится-то в последнее время? А что же со всеми нами теперь будет?

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