Republic TV – Запад пытается заставить арабские страны осудить Россию, предупредил генсек ЛАГ

Западные страны оказывают давление на арабский мир с тем, чтобы добиться от него осуждения в адрес Москвы, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт. Как пишет Republic TV, чиновник вместе с тем отметил, что пока такое давление плодов не принесло.



AP

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт обвинил Запад в попытках давлением заставить арабские страны осудить спецоперацию РФ на Украине, пишет сайт индийского телеканала Republic TV.

По данным телеканала, в интервью египетским СМИ Гейт заявил: «Страны ЛАГ не поддались повелениям, которые в их отношении озвучили, а некоторые даже прямо отказались голосовать за осуждение действий Российской Федерации».

Чиновник также подчеркнул, что Запад пытается «окружить» Россию путём привлечения ЛАГ на свою сторону, говорится в материале Republic TV.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются убедить другие государства присоединиться к их лагерю, дабы сохранить нынешний миропорядок — а боевые действия на Украине являются для них не более чем предлогом, пишет сайт канала.

«Идёт становление многополярного мира. Этим процессам пытаются помешать наши западные коллеги, которые хотят распространить своё доминирование на все регионы. Пытаются мобилизовать под свои знамена все остальные страны, используя в качестве предлога ситуацию на Украине и вокруг неё», — приводит канал слова министра.

Ряд западных стран после начала российской спецоперации на Украине наложили на Москву многочисленные санкции, напоминает обозреватель Republic TV. Вместе с тем российский президент Владимир Путин в апреле заявил, что все цели операции будут достигнуты, подчёркивает журналист.