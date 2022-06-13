Не превращается в яд: можно ли пользоваться просроченной косметикой

Косметика, у которой закончился срок годности, не может быть опасной для использования и не принесет большого вреда коже лица. Однако такие косметические средства могут спровоцировать высыпания и аллергические реакции.

Кроме того, ингредиенты, входящие в состав таких средств, утрачивают свои полезные свойства и перестают оказывать требуемое воздействие.

Вот несколько мифов относительно использования просроченной косметики, а также советы, которые помогут разобраться с тем, что стоит выбросить, а что можно оставить в косметичке.

Срок годности является уловкой маркетологов

Стоит перестать тешить себя этой мыслью и считать, что косметика является многолетним вложением. Нужно помнить о том, что у всего есть свой срок годности. Однако преимуществом является то, что пудровые текстуры можно хранить в 2 раза дольше, чем кремовые.

В косметике расселяются крошечные бактерии. Особенно сильно они предпочитают органические средства. В составе такой косметики минимум консервантов, препятствующих развитию микроорганизмов.

Со временем состав становится достаточно нестабильным, изменяется его консистенция и кислотность, а также ослабевает действие консервантов.

Особенно важно своевременно заменять средства с ретинолом, SPF-фильтрами, витамином С, салициловой кислотой.

Бактерии в косметике не страшны коже

Нормой считается, когда хорошие и плохие бактерии находятся в балансе. Однако, если на кожу попадают болезнетворные микроорганизмы из просроченной косметики, то количество плохих бактерий увеличивается.

От этого может серьезно пострадать иммунитет кожи, что приведет к различным болезням. Распространенными проблемами является дерматит, абсцессы, аллергия, фурункулы, пиелонефрит.

Особенно опасен контакт просроченной косметики сл слизистыми губ и глаз. Есть риск возникновения конъюнктивита и герпеса.

Именно поэтому, всегда нужно тщательно очищать инструменты для макияжа и мыть руки перед его нанесением.

Открытый крем можно использовать до окончания срока годности

Срок годности обозначает дату, до которой крем будет пригоден при условии закрытой упаковки. После начала его использования активные вещества начинают окисляться. Кроме того, в косметическое средство попадают бактерии из воздуха.

Все это уменьшает срок годности продукта. Поэтому, стоит выбирать небольшие упаковки, флаконы с небольшим отверстием или дозатором.

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Срок годности открытой упаковке указан в значке с полуоткрытой крышкой. Там находится цифра, которая указывает на то, в течение скольких месяцев можно пользоваться этим средством.

Когда на упаковке не указан срок годности, нужно ориентироваться на реакцию кожи

Не стоит проверять то, что будет, если использовать просроченную косметику. Если на косметическом средстве нет дат или потерялась упаковка, то нужно загуглить набор букв и цифр, указанных на флаконе и добавить 3 года.

Если средство не пригодно к использованию, то оно будет расслаиваться, изменится его запах и цвет. Если текстура косметики пудровая, то на поверхности может быть белый налет.

Просроченную косметику обязательно нужно выбрасывать

С одной стороны, средства по истечении срока годности нужно выбросить. С другой стороны – эти бьюти-продукты не являются токсичными отходами. Многие из них можно использовать в бытовых целях.

Крем для лица и тела, а также гигиеническую помаду и бальзам для губ можно применять для ухода за кожаными изделиями.

Пудру можно использовать вместо сухого шампуня. Нужно нанести ее на корни при помощи кисточки и расчесать волосы. Вечером обязательно смыть.

Мицеллярную воду можно использовать для того, чтобы убрать клей, оставшийся после наклеек, а также для очищения испачканных тональным средством вещей.

Шампунь и кондиционер для волос можно использовать вместо средства для стирки.

При помощи косметического масла можно обновить деревянные предметы в доме. Это средство защищает древесину от растрескивания и высыхания.