 

Секреты красоты растут прямо на огороде: несколько простых, но эффективных рецептов омолаживающих масок из свежих овощей

13.06.2022, 13:50, Разное
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Чтобы выглядеть молодо и красиво, мы используем множество различных косметических средств. Можно продлить молодость кожных покровов при помощи масок, приготовленных в домашних условиях. Вот несколько отличных домашних средств для ухода за кожей лица.

Омолаживающая маска из картофеля

В картофеле содержится селен, который защищает кожные покровы от действия свободных радикалов. Лютеин восстанавливает эластичность кожи, а холин стимулирует активность клеток и предотвращает образование морщин.

Для приготовления потребуется:

1 картофелина; 1 ч. л. масла оливы; 1 ст. л. молока; 1 яичный желток.

Сварить картофель, размять его и перемешать с другими ингредиентами. Нанести полученное средство на 15-20 минут.

Маска из свеклы

Свекла богата бетаином и калием, которые питают кожные покровы и увлажняют их, возвращая эластичность. Кроме того, в составе этого средства содержится витамин С, усиливающий действие коллагена, и пектин, который обеспечивает упругость кожи.

Для приготовления маски потребуется:

1 ст. л. тертой свеклы; 1 ст. л. сливок или густой сметаны.

Перемешать натертую свеклу со сливками и равномерно распределить по коже лица. Оставить на 10-15 минут.

Маска из огурца

В огурцах содержится витамин С и В5, которые стимулируют выработку коллагена, а также антиоксиданты, предотвращающие преждевременное старение кожных покровов.

Для маски потребуется:

2 ст. л. огуречного сока; 1 яичный белок.

Белок взбить до получения пены, перемешать с огуречным соком. Нанести на 20 минут.

Маска из помидоров

В помидорах содержится ретинол, который является мощным антиоксидантом, защищающим кожные покровы от старения. Витамин С и фруктовые кислоты действуют как легкий пилинг. Цинк активизирует регенерацию клеток кожи.

Для приготовления маски потребуется:

1 помидор; 1 ч. л. меда; 1 ч. л. натурального йогурта.

Помидор размять до получения кашицы. Перемешать с остальными ингредиентами и нанести на лицо. Оставить на 20-25 минут.

Маска из моркови

Морковь богата каротином, стимулирующим обменные процессы в коже, витамином А, улучшающим цвет лица, а также витамином С, который способствует выработке коллагена.

Для приготовления маски потребуется:

1 морковь; 1 яичный желток; 1 ч. л. сока лимона; 1 ч. л. овсяной муки.

Морковь натереть на мелкой терке, перемешать с другими ингредиентами и нанести маску на 20-30 минут.

Все эти косметические средства просто отлично питают кожные покровы. Натуральные ингредиенты делают кожу более упругой, красивой, подтянутой и молодой.



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