 

Невзоров принял крещение в Украинской православной церкви

13.06.2022, 13:32, Разное
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Украинский журналист Александр Невзоров прошёл обряд крещения в принадлежащем УПЦ (КП) Романовском соборе в Киеве.

Крестивший его патриарх Киевский и Всея Украины Филарет нарёк ему при крещении имя Степан. После окунания в котёл со святой водой Невзоров облачился в белый подрясник и записал для своих зрителей видеообращение, в котором поблагодарил украинцев за возможность принять их религию.

Ролик вызвал волну негодования в соцсетях. Так, прихожане заметили, что Невзоров попал в котёл со святой водой не в порядке живой очереди, а в день, когда храм был закрыт якобы на дезинсекцию и кассовый учёт. Помимо этого, верующие потребовали, чтобы Невзоров прочёл молитву «Батько наш» на украинском языке. Ряд оппозиционных епископов, связанных с «Блоком Петра Порошенко», говорят о планах оспорить крещение Невзорова в Европейском суде по правам человека.

– Я благодарю всех верующих украинцев, их священников, епископов, патриархов и других церковных чиновников от партии «Слуга Народа» за возможность быть помазанным тем же миром, что и они. Я буду воевать за Украину так, как умею – в тылу. Но душой я вместе с ними, каждый день теперь буду ставить за них свечку и молиться, – заявил журналист.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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