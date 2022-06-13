Стиль ретро, наклейки и много хрома: самые свежие нейл-тренды летнего маникюра 2022
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Свежие тренды 2022 для оформления ногтей радуют яркими оттенками. Основные тенденции летнего маникюра всегда сосредоточены на ярких оттенках и нежном декоре. Какие оттенки наиболее актуальны этим летом и лучшие их сочетания? Представляем вашему вниманию несколько дизайнов.
Металлизированный микрофренч
Микрофренч вообще очень популярен в этом сезоне, а летом к нему можно добавить яркого металлизированного блеска.
Оранжевый и розовый
Нежнейшее сочетание оранжевого и нежно-розового настоящий хит этого лета.
Нюдовый маникюр с фруктами
Мягкий нюдовый тон основы в сочетании с яркими фруктами подарит по-настоящему летнее настроение.
Яркие пятна
Такой пятнистый акварельный маникюр выглядит одновременно воздушным и ярким.
Золото и серебро
Наклейки с металлическим золотым или серебряным блеском очень популярны в этом сезоне.
Яркие животные принты
Животные принты, особенно стилизованные под мультяшные, выглядят очень игриво и стильно. Используйте такой вариант дизайна для летнего маникюра.
Прозрачные или стеклянные ногти стали популярными относительно недавно, но этот тренд обещает остаться с нами надолго. Украшают стеклянный маникюр блестками и наклейками. Очень свежий и оригинальный летний дизайн.
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