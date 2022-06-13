Стиль ретро, наклейки и много хрома: самые свежие нейл-тренды летнего маникюра 2022

Свежие тренды 2022 для оформления ногтей радуют яркими оттенками. Основные тенденции летнего маникюра всегда сосредоточены на ярких оттенках и нежном декоре. Какие оттенки наиболее актуальны этим летом и лучшие их сочетания? Представляем вашему вниманию несколько дизайнов.

Металлизированный микрофренч

Микрофренч вообще очень популярен в этом сезоне, а летом к нему можно добавить яркого металлизированного блеска.

Оранжевый и розовый

Нежнейшее сочетание оранжевого и нежно-розового настоящий хит этого лета.

Нюдовый маникюр с фруктами

Мягкий нюдовый тон основы в сочетании с яркими фруктами подарит по-настоящему летнее настроение.

Яркие пятна

Такой пятнистый акварельный маникюр выглядит одновременно воздушным и ярким.

Золото и серебро

Наклейки с металлическим золотым или серебряным блеском очень популярны в этом сезоне.

Яркие животные принты

Животные принты, особенно стилизованные под мультяшные, выглядят очень игриво и стильно. Используйте такой вариант дизайна для летнего маникюра.

Прозрачные или стеклянные ногти стали популярными относительно недавно, но этот тренд обещает остаться с нами надолго. Украшают стеклянный маникюр блестками и наклейками. Очень свежий и оригинальный летний дизайн.