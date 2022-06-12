Новый «Москвич» будут продавать под слоганом «Едет и ладно»

Возрождённый автомобиль «Москвич» ещё не имеет финальной конструкции, но зато ему уже приготовили рекламную кампанию.

Как сообщают источники РБК, была «оптом» заказана проработка импортозамещённых брендов. Исполнитель неизвестен, но своё дело он сделал в рекордно короткие сроки – ещё в конце мая заказчик (которым выступало одно из федеральных ведомств) принял работу.

Новый «Москвич» планируется позиционировать, как «больше, чем автомобиль». Среди рекламных слоганов также есть фраза: «Не просто машина, а твой новый образ жизни». В сюжете одного из предполагаемых роликов над владельцем отечественного авто смеётся сосед, указывая на отсутствие подушки безопасности, электростеклоподъёмников и подголовников. В это время рядом проезжает лицо на импортном электромобиле и тоже смеётся. Далее в ролике покажут, как американский спутник посылает сигнал и иномарка взрывается. Владелец «Москвича» говорит: «А знаешь, едет и ладно!», а его критик-сосед в итоге уезжает на старом автобусе ЛиАЗ с загазованным салоном.

Всего будет снято около 10 рекламных видео, каждый из которых планируется заканчивать именно этой фразой. Авторы сценария объясняют, что планируемый эффект – это внушение «необходимости опоры на собственные силы», установка на «превалирование патриотических ценностей над вещепоклонничеством, индивидуализмом, материализмом».

—