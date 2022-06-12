 

Пища, которую употребляют миллионы людей, может быть причиной потери зрения

12.06.2022, 17:35, Разное
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Научные сотрудники австралийского Университета Флиндерса в ходе недавнего исследования получили информацию, подтверждающую, что определенная пища может спровоцировать безвозвратную потерю зрения у людей.

Ученые выяснили, что употребление в пищу не прошедшего достаточную термическую обработку мяса может увеличить риск потери зрения. Оказывается, недоваренное, недожаренное или сырое мясо наносит серьезный вред сетчатке глаза.

Таким образом, результаты эксперимента подтвердили, что виной всему паразит Toxoplasma gondii, который напрямую связывают с кошками. При недостаточной термической обработке он вызывает фиброз сетчатки.



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