В США девушки становятся половозрелыми на два года раньше, чем в предыдущие поколения

Что-то странное происходит с американскими девочками, у которых половое созревание по неуточненной причине теперь начинается раньше, чем у поколений их родителей и бабушек.

Эта новость уже дала новый толчок теориям заговора о гормонах, которыми напичкана еда в США и влиянии ГМО на организм человека.

Некоторые эксперты считают, что всему виной может быть эпидемия детского ожирения, некачественное питание или жестокое обращение с детьми, но в целом пока никто точно не знает, что является причиной подобной аномалии.

Раньше средний возраст полового созревания у американских девочек (начало менструации, растущая грудь и тд.) приходился на 12 лет, сейчас же он снизился до 10 лет.

Врачи уже называют негативные стороны этих изменений и среди них повышенный риск рака молочной железы или матки из-за раннего развития, а также проблемы с психическим здоровьем из-за несоответствия развития мозга и тела.

Как пишет Daily Mail, первой тревогу о массовом раннем половом созревании у девочек в США забила доктор Марсия Герман-Гидденс, эксперт в области общественного здравоохранения из Университета Северной Каролины, когда еще в середине 1990-х годов она начала собирать и обрабатывать данные о более 17 тысяч американских девочках.

Она обнаружила, что средний возраст полового созревания снизился до 10 лет, а также нашла некоторых девочек, у которых половое созревание началось уже в возрасте 6 лет (!).

Ее исследования заинтересовали множество других медицинских экспертов и они начали создавать свои базы данных и проводить свои исследования, которые подтвердили тенденцию. Они также выяснили, что невозможно назвать точную причину подобного сдвига, так как это могло быть результатом сразу множества факторов.

Чаще всего как причину указывают ожирение. В США уже не первый год обсуждают настоящий кризис ожирения в стране,в том числе среди детей. Около 20% молодых американцев от 2 до 19 лет страдают от ожирения, причем самый кризисный возраст от 6 до 11 лет, именно когда начинается раннее половое созревание.

Доктор Пола Ньюман – детский эндокринолог из Университета Мэриленда, считает, что это может быть не просто совпадением и объясняет, что жировые клетки обладают гормональными свойствами, и что девочки с избыточным весом или ожирением начинают вырабатывать химические вещества, которые и вызывают половое созревание в более раннем возрасте.

Как только эти химические вещества попадают в кровоток и в конечном итоге накапливаются в яичниках, они начинают вырабатывать эстроген. Эстроген в свою очередь вызывает развитие груди и другие физические изменения, которые внешне показывают, что девочка проходит процесс полового созревания.

Эта гипотеза может объяснить, почему показатели преждевременного полового созревания выросли во время пандемии COVID-19. Исследование, опубликованное в апреле в Итальянском журнале педиатрии, показало, что показатели преждевременного полового созревания подскочили в 2,5 раза в течение 2020 и 2021 годов по сравнению с предыдущими годами.

Ньютон говорит, что в ее клинике также наблюдается увеличение не только детского ожирения, но и преддиабета и диабета 2 типа у детей во время Covid – оба состояния также связаны с увеличением веса и нездоровым питанием.

– Во время этой пандемии возник сидячий образ жизни, отсутствие активности, увеличение перекусов, больше нездоровых перекусов, больше заказов еды через доставку, – говорит Ньютон, объясняя возросшую распространенность этих состояний.

Covid заставил многих детей проводить больше времени в помещении, а не играть и регулярно заниматься спортом. Не находясь физически в школе, а занимаясь образованием онлайн, ребенок меньше двигается, а находясь дома, больше перекусывает в течении дня.

Но Ньютон все-таки не уверена, что ожирение основная проблема раннего полового созревания. Она считает, что это изменение может быть связано со сдвигами в биологических процессах и с демографией. Процент белого населения в США падает каждое десятилетие, а у чернокожих и латиноамериканских девочек в целом на год раньше начинается половое созревание.

Тем временем сторонники теорий заговора в соцсетях уже успели обвинить в указанной проблеме ГМО, а в частности компанию Monsanto – лидер по производству и продажам семян трансгенных культур. В США Monsanto контролирует 80% рынка генно-модифицированной кукурузы и 93% рынка трансгенной сои.

Также обвинения посыпались в адрес американских производителей говядины и куриного мяса, которые, как уверяют конспирологи, обкалывают животных и птиц гормональными препаратами, чтобы те росли быстрее и набирали больше массы.