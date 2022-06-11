 

Guardian – «не постоим за ценой» — Китай предупредил, что начнёт войну в ответ на отделение Тайваня

11.06.2022, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На встрече с главой Пентагона министр обороны КНР Вэй Фэнхэ предостерёг Вашингтон от вмешательства в кризис вокруг Тайваня. По его словам, Пекин «разнесёт вдребезги любой заговор», призванный отделить остров, и «решительно поддержит объединение родины», пишет The Guardian.


AP

Если Тайвань провозгласит независимость, то Пекин «без колебаний начнёт войну и не постоит за ценой». С таким заявлением на встрече в Сингапуре со своим американским коллегой Ллойдом Остином выступил глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ, передаёт The Guardian.

По словам издания, предупреждение прозвучало во время кулуарного общения министров. Вэй заверил Остина, что Пекин «разнесёт вдребезги любой заговор», призванный отделить Тайвань, и «решительно поддержит объединение родины».

В свою очередь, глава Пентагона подчеркнул, что в регионе важно сохранить мир и противодействовать «односторонним изменениям статус-кво». Он также призвал Китай воздержаться от «дальнейших дестабилизирующих действий» в отношении острова, отмечает издание.

В своём выступлении Остин раскритиковал «провокационную» военную активность Китая вблизи Тайваня. Он отметил, что США будут продолжать поддерживать Тайбэй и других региональных союзников, но при этом сделают всё возможное для разрядки отношений с Поднебесной, несмотря на её «всё более агрессивные действия» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Глава Пентагона подчеркнул, что Соединённые Штаты сохранят присутствие в регионе, но понимают, что нельзя допустить обострения ситуации. «Мы не ищем конфронтации или конфликта. И мы не стремимся к новой холодной войне, созданию азиатского НАТО или региону, расколотому на враждебные блоки», — пояснил он.

МИД Тайваня осудил «абсурдные» претензии Китая и поблагодарил Вашингтон за демонстрацию поддержки. Официальный представитель ведомства Джоанн Оу заявила, что Тайбэй «не поддастся силовым угрозам», обращает внимание издание.

Напряжённость вокруг Тайваня обострилась, в том числе из-за участившихся «вторжений» китайских самолётов в его зону противовоздушной обороны. Во время недавнего визита в Японию Джо Байден пообещал защищать остров в случае нападения. Однако впоследствии Белый дом заявил, что его политика «стратегической неопределенности» относительно участия в потенциальном конфликте осталась неизменной, напоминает The Guardian.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03.22 / Древний хирургический набор инструментов был найден в гробнице Перу

24.06.20 / Что почитать: 7 книг, по которым сняты лучшие сериалы 2020 года

22.11.21 / Мнение: Инструкции гауляйтера

17.01.22 / Агенты нигерийской разведки и 8 лет за файер

30.04.22 / Китай заявил, что готов оказать военную и финансовую поддержку России в случае её возвращения к социализму

12.06.21 / Решетку под холодильником чистят только опытные хозяйки, остальные о ней забывают

05.09.20 / Меркель пообещала не переселять россиян из Калининградской области

19.01.22 / Психологи назвали буддистов лучшими донорами крови

01.06.22 / Мнение: Повезло Навальному?

05.02.22 / Орангутан, победивший на выборах новогоднего символа Новосибирска, сломал локоть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика