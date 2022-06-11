Мнение: Почему Америка уже не соскочит

Мы знаем, что у США огромные долги, расплатиться по которым уже невозможно. Исполинский внешний долг государства — только верхушка айсберга, долгами перегружена вся экономика США. Запутавшихся должников можно наблюдать повсеместно — это и бывшие студенты, и бизнес разного размера, и государственные структуры. Чтобы долг не раздавил экономику США своей тяжестью, американцы снизили ставку рефинансирования почти до нуля. Как следствие, получили инфляцию — пока что двузначную, а в перспективе — со многими нулями, по зимбабвийскому образцу.

Некоторые полагают, будто ничего страшного тут нет, так как американцы собаку съели в тонком управлении финансовой системе. К примеру, — пишут наивные души, — американцы могут установить уровень инфляции в 30% годовых и подождать. С одной стороны, даже 30% годовых — ещё не катастрофа, экономика может кое-как работать и с такой инфляцией. В 1999 году в России была инфляция в 36%, и ничего, далеко не худший год был. С другой стороны, высокая инфляция быстро обесценит долги, дав тем самым людям и организациям свободно вздохнуть. 15 лет в режиме высокой инфляции, и доллар обесценится в 50 раз. Вместе с долларом обесценятся и все долги американцев. Сейчас за доллар дают 130 японских иен, а будут давать две с половиной иены. Нормально, можно жить.

Проблема этого плана в том, что Америка — не Россия. Это в России можно было обесценить рубль во много раз, убрать лишние нули с купюр, а потом начать всё с чистого листа, без накопившихся перекосов. В США так не выйдет, потому что доллар — резервная валюта, его держат в своих копилках люди по всему миру. При этом от доллара и сейчас-то уже избавляются, так как у администрации США явственно подтекает бидон, и совершенно непонятно, что там с долларом будет завтра. А когда доллар начнёт обесцениваться со скоростью в 30% в год, избавляться от него будут, как от пакетиков с порошком при виде полиции. Хлынувшие в США доллары спровоцируют гиперинфляцию, после чего доллар перестанет быть резервной валютой, и США встанет перед необходимостью жить на свои.

Так как вся экономика США заточена на паразитизм, на выкачивание ресурсов извне, дежурным затягиванием пояса на две дырки дело не ограничится. Придётся перестраивать всё целиком, примерно как в России в девяностые, и на время этой перестройки уровень жизни в США рухнет в тартарары. Сначала до справедливого уровня, — как в Китае или в Индии, — а потом ещё ниже, ибо работать в нормальном режиме экономика США уже не может. Представьте себе толстяка весом в 250 килограмм и с кучей болезней, который привык лежать дома на диване и удалённо руководить отделом гендерного дизайна, и которому надо теперь работать велокурьером, чтобы на столе была хоть какая-то еда. В итоге, конечно, новая работа пойдёт толстяку на пользу. Но только при условии, что толстяк до этой самой пользы сумеет дожить…

Теоретически можно было бы попытаться удержать людей в долларах, дав им нормальную долларовую доходность. Доллар обесценивается на 30% в год, а вот вам те же 30% по банковскому депозиту. Однако при попытке дать хорошую доходность по доллару, США тут же встанут перед невозможностью брать новые кредиты иначе, чем под те же 30%. И всё, моментальное обрушение экономики — столь высокая ставка по кредитам вызовет цунами дефолтов. Ну, в самом деле, кто даст компании-зомби нужный ей кредит под 5% годовых, если можно положить деньги в банк на депозит и получить там целых 30%? А после массовых дефолтов Америке всё равно придётся перейти к сценарию гиперинфляции, только на этот раз гиперинфляция уже не поможет реальному бизнесу освободиться от долгов, так как реальный бизнес будет лежать в руинах.

Арифметику не обмануть. Власти США проигрались в пух и прах, долларовая система — банкрот. А это значит, что и резервной валютой доллар остаётся только по инерции, покуда американцам удаётся играть в тришкин кафтан, закрывая старые дыры при помощи новых дыр.

Осталось упомянуть ещё один фактор — простых американцев. Официальная инфляция в США — 8%. Инфляция, честно подсчитанная по методике 1980 года, значительно выше, около 17% (ссылка). А на заправках американцы видят, что бензин подорожал даже не на 17%, а вдвое, до рекордных 5 долларов за галлон.

Пока что президент Байден пытается рассказывать электорату, будто во всём виноват Путин (ссылка). Посмотрим, как быстро простые американцы осознают, что их проблема находится отнюдь не в Москве.