 

Мнение: Потопление корвета “Винница”

11.06.2022, 3:28, Разное
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…времен Очаковских и покоренья Крыма (с)

Появилось видео потопления корвета "Винница" в Очакове, а также обстрела из РСЗО десантного корабля "Юрий Олифиренко".
"Винницу" потопили у причала, а "Олифиренко" получил повреждения при бегстве из Очакова.
Обстрел велся РСЗО, которые ВС РФ разместили на Кинбурнской косе.

1. "Винница" это бывший советский МПК "Днепр" https://www.kchf.ru/ship/mpk/dnepr.htm
2. "Юрий Олифиренко" это бывший советский СДК-137 https://www.kchf.ru/ship/desant/sdk137.htm

Источник: Colonel Cassad



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