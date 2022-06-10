Скандалы: Опасное наследство

Киллеры устроили охоту на вдову авторитета из Ореховской группировки

В Москве пожилой ювелир Эдуард Гареев, находящийся в СИЗО, всеми силами пытается выйти на свободу: как утверждают его адвокаты, 62-летний мужчина страдает редким заболеванием, из-за которого не может ходить. Гареева обвиняют в организации заказного убийства предпринимательницы Ирины Зироян, совершенного в 2012 году. Мужем Зироян был криминальный авторитет Геворг Зироян из Ореховской ОПГ, известный в преступном мире как Гера Обезьяна. После его гибели от рук киллера Ирина мгновенно разбогатела, став хозяйкой Москворецкого строительного рынка и множества других объектов. Правда, недруги вдовы Геры Обезьяны объявили на нее настоящую охоту.

Подробности громкого дела изучила «Лента.ру».

На скамье подсудимых и в СИЗО Эдуарду Гарееву некомфортно: по словам его защиты, все дело в редком генетическом заболевании, из-за которого пожилой ювелир перестал ходить. Адвокаты просили выпустить подследственного, рассказывая, что сокамерники фактически вынуждены носить его на руках, поскольку в изоляторе костыли и инвалидные коляски запрещены.

Следствие попросило суд назначить Гарееву судмедэкспертизу, поскольку освободить обвиняемого можно лишь на основании ее результатов. В конце апреля Пресненский районный суд Москвы продлил арест, но не исключено, что в будущем Гареев все же получит шанс выйти из тюрьмы.

Гареева задержали 9 августа 2021 года. Показания на него дал родной племянник Тигран Варданян. Он заявил, что застрелил вдову Ирину Зироян по заказу дяди, якобы боровшегося за контроль над Москворецким строительным рынком. Ирине этот рынок достался в наследство от мужа Геворга Зирояна. По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, сразу после этого вдове криминального авторитета стали желать смерти очень многие.

Дружба на наперстках

Геворг Зироян хоть и родился в Армении, но всю свою сознательную жизнь прожил в Москве, в Борисовском проезде. Там он учился в школе, дрался на улицах и пробовал зарабатывать. Во дворах Орехово-Борисова у Зирояна была репутация резкого, но отнюдь не глупого человека.

Геворг не ввязывался в напрасные конфликты, хоть и мог постоять за себя. Он увлекался боксом, ловко махал ножом, а заодно промышлял кручением наперстков — уличной азартной игрой, популярной в столице в 80-х годах. Ее суть проста: у ведущего три наперстка, под одним из которых прячется шарик.

При помощи ловкости рук ведущий быстро перемещает шарик из одного наперстка в другой, а потом предлагает игроку угадать, где он в конце концов оказался. В наперстки играли на деньги, и ловкачи вроде Зирояна частенько оставляли незадачливых игроков, что называется, без штанов.

В те же годы в Орехово-Борисове жил и работал отслуживший в армии уроженец Новгородской области Сергей Тимофеев. В 90-е годы под кличкой Сильвестр он возглавит Ореховскую ОПГ — самую грозную группировку страны. Но начинал будущий криминальный король с того, что трудился в управлении механизации и подрабатывал частным извозом.

Позже Тимофеев познакомился с местной шпаной и увлекся наперсточным бизнесом, заодно сдружившись с Геворгом Зирояном. В их компанию влился и Николай Ветошкин (Витоха), работавший грузчиком в винном магазине и снабжавший товарищей краденым спиртным.

Не исключено, что именно Геворг Зироян был участником большой драки с азербайджанцами возле универмага «Белград» на Домодедовской улице, после которой Тимофеев получил первую судимость. А когда Ореховская ОПГ стала набирать силу и занялась крышеванием коммерсантов, рынков и банков, Зироян (теперь уже под кличкой Гера Обезьяна) вместе с земляком Самвелом Мардояном (Гамлет) возглавил армянское крыло группировки.

«Бандитам было из чего стрелять»

Как и остальные представители Ореховской ОПГ, которая к 1994 году насчитывала больше 80 участников, Гера Обезьяна и Гамлет занимались поборами с коммерсантов. В основном данью обкладывали выходцев из Закавказья, торговавших на многочисленных московских рынках того времени.

Со временем бригада Геры и Гамлета взяла под свой контроль несколько компаний в Южном округе столицы, в основном связанных с розничной торговлей. Также Зироян вместе с двумя земляками стал основным соучредителем фирмы «ГГС» — одной из управляющих компаний на территории Москворецкого рынка, которую на 70 процентов контролировал Гера.

13 сентября 1994 года Mercedes-Benz 600SEC Сильвестра взлетел на воздух на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве: под машину заложили радиоуправляемое взрывное устройство. После гибели лидера Ореховская ОПГ стала распадаться, часть ее бригад начала автономное существование.

Гера Обезьяна последовал за близким другом Сильвестра, своим старым знакомым Витохой. Ходили слухи, что незадолго до гибели Сильвестр назначил Витоху своим преемником и даже передал ему значительную часть общака Ореховской ОПГ. Как бы то ни было, Витоха стал активно устранять вчерашних товарищей, ставших конкурентами.

Участники армянских группировок прекрасно жили под покровительством Витохи. У него был официально зарегистрированный ЧОП, которым управляли бывшие милиционеры. Все приближенные Витохи благодаря этому ЧОПу ходили со вполне законным оружием: этим бандитам было из чего стрелять, — Эрик Котляржурналист

«Их расстреляли из пистолетов ТТ и Макарова»

Журналист Эрик Котляр много лет писал об отечественном криминале.

В 2011 году в одной из публикаций, посвященной Ореховской ОПГ, он отмечал, что армянское крыло группировки разбиралось с несогласными так же жестко, как и все остальные.

Показательным примером служит расправа Геры Обезьяны и его людей над Еленой Мухиной — любовницей одного из подручных Зирояна. Несчастная девушка решила порвать со своим партнером, за что была задушена.

В криминальной среде женщина не имеет права на свободу решений. Это убийство привело к ссоре между людьми Витохи и Зирояна с одной стороны и так называемыми русскими ворами — с другой. Последние посчитали, что убийство русской девушки армянскими уголовниками противоречит понятиям, — Эрик Котляр журналист

Примечательно, что примерно в эти годы Зироян познакомился со своей будущей супругой Ириной. У этой эффектной женщины к тому времени уже был сын от первого брака. Гера Обезьяна принял его как родного и потребовал от будущей жены верности и покорности. Учитывая нравы, царившие в Ореховской ОПГ, Ирина не возражала. Вскоре они поженились.

Между тем Гера Обезьяна дорожил своей репутацией и берег ее. Именно с его именем правоохранительные органы связывают громкое убийство заслуженного тренера России по боксу Андрея Харитонова.

По некоторым данным, он был связан с Солнцевской ОПГ — союзницей группировки Сильвестра в борьбе с этническими бандами столицы

Позже Харитонов стал сам заниматься рэкетом при помощи своих криминальных связей и молодых боксеров, своих учеников. Однажды тренер помог организовать смену руководства на одном крупном предприятии и новый директор пообещал платить ему за крышу.

Однако прежнее руководство платило дань Гере Обезьяне, который потребовал, чтобы Харитонов или делился прибылью, или вернул ему предприятие. Харитонов это требование проигнорировал, и вскоре на него напали рядом с домом №158 по Варшавскому шоссе, где он жил. В этот момент с ним был боксер Мизерия.

Около 11 часов вечера Харитонов и Мизерия подъехали на автомобиле ВАЗ-21099 к подъезду дома. Как только машина остановилась, к ней подскочили двое убийц и расстреляли сидевших в ней из пистолетов ТТ и Макарова. Получивший 12 пуль Харитонов скончался на месте. Раненый в спину Мизерия в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, — Из публикации в газете «Коммерсантъ», 1998 год

Киллерам удалось скрыться с места преступления. Убийство известного тренера наделало много шума в спортивной среде: виновных требовали наказать, но дело быстро заглохло. Лишь годы спустя было установлено, что к этому преступлению причастен Гера Обезьяна, а добро на него якобы дал лично Витоха.

Последняя стрелка

30 ноября 1998 года Витоха приехал к магазину «Абитарэ», чтобы поговорить с неким криминальным авторитетом. Но встреча на деле оказалась ловушкой: как только босс Геры Обезьяны вышел из машины, он сразу попал под перекрестный огонь и погиб на месте. Как и гибель Сильвестра, убийство Витохи обернулось кровавыми разборками конкурентов за его место.

Среди претендентов были только что вышедший из тюрьмы бандит Игорь Смирнов по кличке Медведь, женатый на родной сестре Витохи и готовый мстить за родственника, а также один из бригадиров убитого Александр Кузнецов, на счету которого была расправа над Самвелом Мардояном (Гамлет) — старым знакомым Геры Обезьяны.

В ресторан Мардояна вызвали на деловую встречу — не исключено, что это была спланированная засада. Едва армянин припарковал автомобиль и направился к зданию, сзади к нему подбежал наемный убийца и открыл огонь. Одна пуля попала Мардояну в затылок. 39-летний криминальный генерал получил два ранения. Отстрелявшись, убийца спокойно ушел, — Из публикации газеты «Московский комсомолец», 27 октября 2001 года

От начавшейся бойни Гера Обезьяна благоразумно предпочел держаться в стороне. Пока остальные дрались, он стремительно приумножал свои активы. В результате под его крышей оказались Москворецкий рынок на Симферопольском бульваре, станция технической помощи «Товарищество «Торг Варшавский»», торговая фирма «Эссо» и множество других объектов.

Супруга Ирина все чаще советовала авторитету отойти от криминала и легализовать свой бизнес. В итоге Гера Обезьяна даже попытался организовать ЧОП и начал заключать договора об услугах с некоторыми подконтрольными бизнесменами.

Он стал все больше заниматься легальным бизнесом, а все свои активы, в том числе объекты недвижимости и пакет акций Москворецкого рынка, записал на жену. Казалось, дела у Геры Обезьяны шли отлично, но, как водится, цена отхода от дел в криминальном мире очень велика.

Москворецкий рынок был серьезным источником дохода. Его захотел забрать себе стремящийся к титулу вора в законе грузинский авторитет Ладо. Гера Обезьяна надеялся договориться и предложил ему 20 процентов. Но условия, судя по всему, были иными: все или ничего. В 2003 году Гере назначили стрелку и там расстреляли из автоматов, — источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

«Вдове и ее сыну сыпались угрозы»

Похоронив с почестями своего главаря, подручные Геры Обезьяны решили, что не стоит идти по пути Ореховской ОПГ и устраивать кровавый дележ наследства. Дань с Москворецкого рынка братки решили делить поровну: каждому из них это сулило ежемесячный эквивалент хорошей зарплаты.

Но все карты бандитам неожиданно спутала вдова их погибшего босса. Годы жизни рядом с Герой Обезьяной закалили характер Ирины: она вступила в наследство и заявила, что отныне все дела будет вести строго в рамках закона и никому из людей покойного супруга платить ничего не станет.

По старой памяти кто-то из бандитов сразу предложил просто задушить женщину, но его горячую голову быстро остудили. В то время дела участников Ореховской ОПГ одно за другим шли в суд, а потому убийство Ирины Зироян могло привлечь к бывшим подручным Геры Обезьяны лишнее внимание правоохранительных органов.

С другой стороны, Ирина все-таки была вдовой бывшего главаря бандитов: одно это не позволило им убить ее сразу. В итоге братки списали все на женские переживания и решили дать Ирине время одуматься. А заодно предложили долю в наследстве покойного мужа.

Но Зироян наотрез отказалась от всякого общения с бандитами: она продолжила активную легализацию наследства супруга, стала предпринимательницей и занялась ресторанным бизнесом. Своего сына от первого брака Исмаила Векилова, который многому научился у отчима, Ирина сделала начальником своей охраны. А потом еще раз дала понять бывшим подручным покойного мужа, что абсолютно не нуждается в их услугах.

То, что Ирина Зироян завладела всем, ее богатство бандиты считали оскорблением. Для многих из них вообще стало сюрпризом, что Гера Обезьяна все оформил на жену. В итоге вдове и ее сыну сыпались угрозы как по телефону, так и через знакомых. Поступали даже угрозы об изнасиловании и убийстве дочерей Зироян от покойного мужа

источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

«Где Ирина?»

31 марта 2005 года Ирина Зироян приехала вместе с сыном в один из своих магазинов «Окна и двери» на Варшавском шоссе. Она прошла в кабинет директора, а ее сын Исмаил поднялся на второй этаж, чтобы лучше видеть торговый зал. Мгновение спустя в магазин ворвались люди в масках и с автоматами наперевес.

Судя по всему, налетчики заранее знали, какую позицию займет Исмаил: как только он потянулся за пистолетом, его сразили автоматной очередью

Бандиты ворвались на второй этаж и выбили дверь в кабинет директора, но Ирины там не было. Тогда они стали хватать сотрудниц, приставлять им к лицу оружие и спрашивать: «Где Ирина?»

Напуганные до заикания девушки лишь указывали на сломанную дверь в кабинет: мол, Зироян была там. На деле же вдове очень повезло с директором магазина, которого после налета ждали хорошие премиальные. Едва раздались выстрелы и послышались крики, он схватил Ирину за руку и увел в незаметную подсобку под лестницей, что спасло ей жизнь.

Сыщикам из Московского уголовного розыска (МУР) вдова рассказала, что узнала голос человека, желавшего ей смерти и убившего ее сына. По словам Ирины, это был ранее судимый уроженец Армении Ваагн Оганесян, которого в бригаде Геры Обезьяны знали под кличкой Цо. Он был на 18 лет моложе Геворга, пользовался его доверием и выполнял важные поручения.

Оганесян бывал в доме босса и подвозил его жену, если требовалось, поэтому голос киллера Ирина узнала сразу. На поиски Цо ушло больше года, но в итоге его взяли в собственном автомобиле. Он до последнего отрицал свою вину, хотя нашелся еще один случайный свидетель, который опознал его по одежде и характерным чертам лица.

Суд приговорил Оганесяна к 18 годам строгого режима. Но пока шло судебное разбирательство, неизвестные облили горючей смесью несколько дорогих машин Ирины Зироян и сожгли их.

Охота на вдову

После случившегося бывшие подельники Геры Обезьяны затаились, не зная, что еще могла рассказать сотрудникам МУРа вдова покойного главаря. Впрочем, он не слишком посвящал жену в детали криминальных дел, а потому Ирина вряд ли могла сдать оперативникам кого-то из бандитов.

Те, как полагают в правоохранительных органах, продолжали чинить Зироян препятствия, но угрозы после убийства сына уже не посылали. Братки хорошо понимали, что теперь Ирина точно просто так не отдаст акции Москворецкого рынка. Некоторые из легализовавшихся бандитов пытались конкурировать с вдовой в ее бизнесе, но особых успехов не имели.

Ирина продолжала активную работу с одной из столичных ресторанных сетей, расширяя свой бизнес. Понимая, что она под прицелом, Зироян обзавелась серьезной охраной из нескольких профессиональных телохранителей. По данным источника «Ленты.ру», эта мера себя оправдала.

Бывшие подельники Геры Обезьяны как минимум трижды пытались убить его вдову. Ее пытались зарезать во время поездки к родственникам в Армению и дважды планировали покушение на нее во время отдыха в Турции.

Но охране все три раза удавалось вовремя пресечь расправу. Впрочем, попыток ликвидации Ирины Зироян вполне могло быть и больше

По данным издания «Росбалт» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), конфликт между вдовой и армянскими бандитами в итоге вышел на уровень воров в законе.

В 2008-2010 годах воры в законе Гоча Алпаидзе (Алфасон), Мераб Гогия (Мелия) и криминальный авторитет Карло Микадзе, приближенный к лидеру преступного мира России того времени Аслану Усояну (Дед Хасан), пытались осуществить рейдерских захват зданий с ресторанами сети японской кухни Ирины Зироян.

Одно из них, на Мясницкой улице, криминальным авторитетам удалось взять под свой контроль. Для Зироян тогда все могло плохо кончиться, но в марте 2010 года в странах Евросоюза прошла большая спецоперация против «русской мафии». В результате почти все обидчики вдовы оказались за решеткой. Но разборки из-за нее все же стоили жизни как минимум одному армянскому вору в законе.

Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре России объявило Карло Микадзе в международный розыск за организацию убийства вора в законе Алика Миналяна (Сочинского). Миналян был знаком с Геворгом Зирояном и помогал вдове авторитета, — Из публикации в издании «Росбалт», 1 марта 2012 года

«В женщину попали три пули»

1 марта 2012 года 52-летняя Ирина Зироян, выигравшая к тому времени ряд арбитражных процессов и превратившаяся в успешную бизнес-леди, как писали СМИ в то время, обедала в том самом доме №86 на Варшавском шоссе, где когда-то была база группировки ее мужа.

По словам свидетелей, возле здания в какой-то момент появились двое неизвестных в неприметных черных пуховиках и джинсах

Мужчины зашли в здание, заглянули в окна местных заведений, словно разыскивая кого-то и ушли. А Зироян, пообедав, в сопровождении телохранителя Валерия Филатова направилась к своему Mercedes-Benz GL 350.

В этот момент один из мужчин в черном пуховике открыл по ним огонь из пистолета ТТ. Вдова погибла на месте, а пытавшийся закрыть ее телохранитель получил пулевые ранения в грудь и живот. Медики не смогли его спасти.

В женщину попали три пули, а когда она упала, убийца произвел контрольный выстрел в голову, после чего бросил пистолет ТТ и убежал, — Из публикации в газете «Коммерсантъ», 2 марта 2012 года

Некоторые СМИ почти сразу связали убийство Ирины Зироян с борьбой за наследство Геры Обезьяны. Впрочем, помимо бандитов в преступлении подозревали и конкурентов вдовы по ресторанному бизнесу. Издание «Росбалт» в день гибели Зироян отмечало, что за две недели до случившегося было возбуждено уголовное дело о захвате зданий с ее ресторанами ворами в законе.

В деле об убийстве вдовы было много подозреваемых, но все они оказались непричастны к расправе. Лишь в 2019 году в руки сыщиков попал некто Тигран Варданян: он жестоко убил пенсионерку, буквально искромсав ее ножницами — на теле погибшей насчитали более 30 ран.

Столь жестокую расправу Варданян объяснил тем, что искал свою возлюбленную и впал в ярость из-за того, что пенсионерка не говорила, где та скрывается. На всякий случай у задержанного взяли биоматериалы, прогнали их через базу данных и выяснили, что он связан с убийством Ирины Зироян.

Дело в том, что в день преступления один из киллеров потерял возле здания на Варшавском шоссе вязаную шапочку, где остались два волоса. Вскоре обвиненный уже в двух убийствах Варданян заключил досудебное соглашение с прокуратурой Москвы и представил следствию свою версию убийства вдовы Геры Обезьяны.

Тигран рассказал про ювелира Эдуарда Гареева. Тот, по словам Варданяна, утверждал, что вдова мешала ему получить контроль над каким-то рынком. При этом Варданян клялся, что не стрелял, а был лишь организатором. Мол, по его поручению двое уроженцев Армении следили за вдовой и несколько раз пытались убить ее за границей.

После показаний Варданяна ювелира Гареева задержали и отправили в СИЗО. СКР возбудил в отношении него уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство из корыстных побуждений»). Впрочем, защита Гареева уверена, что он никакого отношения к убийству не имеет, а Варданян из мести просто оговорил дядю: якобы в последние годы у них были плохие отношения.

Пролить свет на эту историю могли бы те киллеры, которые, по словам Варданяна, застрелили Ирину Зироян. Но допросить их следователи вряд ли смогут, поскольку оба уже мертвы.

Владимир Седов



Оригинал материала: “Лента.ру”