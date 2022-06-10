«Омен» – проклятый фильм

По какой-то причине некоторые фильмы ужасов, похоже, имеют историю странных проклятий, преследующих актеров, режиссеров и других людей, причастных к их выпуску. Самые известные истории о подобных проклятиях связаны с “Экзорцистом” и “Полтергейстом”, но не менее сильно досталось и создателям фильма “Омен”.

“Омен” считается культовым ужастиком, повествующем о приходе Антихриста. Первый фильм из четырех вышел в 1976 году, снятый режиссером Ричардом Доннером, и мгновенно стал популярным, а также получил две номинации на “Оскар” (выиграл одну награду).

Странности начались еще с 1973 года, когда продюсер Харви Бернхард впервые услышал идею фильма от своего друга Боба Мангера. Мангер упомянул сюжетную линию про мальчика-антихриста лишь как очень небольшую часть фильма, однако Бернхарду так понравилась эта идея, что он пошел на многое, чтобы запустить в производство фильм, полностью основанный на этой линии.

При этом Мангер был очень напуган и расстроен затеей Бернхарда. Он ощущал себя все более нервным с каждым днем подготовок к съемкам, а позже, спустя годы, рассказал, что предупреждал Бернхарда о том, что это была плохая идея:

“Я предупреждал Харви в то время. Я сказал ему: “Если вы сделаете этот фильм, у вас будут некоторые серьезные проблемы. Если величайшее оружие Дьявола – быть невидимым, и вы собираетесь сделать что-то, что лишит его невидимости для миллионов людей, он не захочет, чтобы это произошло”.

Главную взрослую роль в фильме исполнял актер Грегори Пек и всего за два месяца до начала съемок его сын покончил с собой, застрелившись. А когда Пек направился в Лондон после этой печальной новости, самолет, в котором он летел, был поражен молнией в пугающем, но, к счастью, не смертельном инциденте.

В последующем молнии не раз преследовали создателей “Омена” на стадии съемок – сценарист Дэвид Зельцер летел в самолете, который был поражен молнией, как и исполнительный продюсер Мейс Нойфельд в другом отдельном инциденте. А когда продюсер Харви Бернхард шел по улице в Риме, молния ударила совсем рядом с ним, лишь чудом его не задев.

Далее зловещие “намёки” стали более интенсивными. На съемках регулярно происходили автоаварии, в том числе в них попадал и режиссер и тот же Грегори Пек. А потом произошел взрыв бомбы от членов ИРА в той части отеля, где остановились режиссер и продюсеры во время съемок в Ирландии.

Еще более страшным оказался случай в Израиле, когда Грегори Пек и другие актеры уже почти сели на самолет, чтобы перелететь на другое место съемок, но их в последнюю минуту отозвали из-за каких-то задержек и вся группа села в итоге в другой самолет. А тот самолет, который вылетел без них, потерпел крушение и все пассажиры на его борту погибли.

Другие неудачи во время съемок включали различные странные несчастные случаи, с которыми столкнулись каскадеры, и жестокое нападение ротвейлеров на одного из дрессировщиков животных. Собаки были специально обученными и принимали участие в той сцене фильма, когда стая свирепых псов преследует двух героев на кладбище. Почему они внезапно напали на дрессировщика и искусали его, так и осталось неизвестным.

Эти инциденты были очень пугающими и тревожными для актеров и членов съемочной группы, и в какой-то момент продюсер Бернхард даже начал обходить съемочную площадку с крестом в руке, в надежде “очистить” помещение от злых сил:

“Я не собирался рисковать. Это была работа Дьявола и он не хотел, чтобы этот фильм был снят. Мы имели дело с областями, о которых не знали, и на съемках картины становилось все хуже, хуже и хуже”, – спустя годы рассказывал Бернхард.

Даже после завершения съемок предполагаемое проклятие “Омена”, по-видимому, не ослабило свою хватку. Один из дрессировщиков фильма умер всего через две недели после окончания съемок, когда один из его собственных выдрессированных львов затащил его в вольер и жестоко растерзал до смерти.

Два других члена съемочной группы через год после премьеры “Омена” попали в серьезные аварии. Это было в Голландии, когда они работали над фильмом о Второй мировой войне “Мост слишком далеко”, режиссера Ричарда Аттенборо.

В одном из этих двух случае каскадер Альф Джойнт упал с высоты и был госпитализирован, выполняя простой рутинный трюк, который он делал сотни раз раньше. Позже он утверждал, что чувствовал себя так, как будто его толкнула невидимая сила.

Еще более зловещим было то, что произошло с руководителем визуальных эффектов “Омена” Джоном Ричардсоном во время работы над этим фильмом. Ричардсон был ответственен за некоторые из самых примечательных, незабываемых и творчески ужасных моментов кровопролития в “Омене”, среди которых культовая сцена, в которой фотограф, которого играл актер Дэвид Уорнер, был жестоко обезглавлен упавшим листом стекла.

Ричардсон попал в инцидент, который был очень похож на эту сцену с фотографом, когда вместе со своим помощницей Лиз Мур ехал по дороге в Нидерландах. Внезапно в них врезался другой автомобиль и ударил в бок, в том место, где сидела Мур.

Удар был очень сильным и в основном пришелся в верхнюю часть автомобиля, мгновенно оторвав женщине голову. Все это произошло на глазах Ричардсона, оставив последнего в состоянии сильнейшего шока.

Что было еще более жутким, в прессе позже упоминалось, что когда Ричардсон выбрался из автомобиля, он увидел чуть вдалеке на обочине дорожный знак с указанием, что до города Оммен (реальный город в Нидерландах) осталось 66 км. Фактически авария произошла на расстоянии 66 км и 600 метров (66,6) от Оммена.

Похоже, что проклятие “Омена” затронуло и его ремейк, вышедший в 2006 году и снятый режиссером Джоном Муром. Этот фильм также был напичкан некоторыми странными случаями во время съемок. Режиссер утверждал, что однажды два дня съемок были потеряны из-за странной поломки камеры, причем на камере отображалось “Ошибка 666”, хотя такого кода для ошибок в ее программе не существовало.

Другие инциденты включали актера Лива Шрайбера, внезапно укушенного собакой на съемочной площадке, а также брата актера Пита Постлевейта, который скоропостижно умер от сердечного приступа, играя в карты на задворках съемок. По слухам, он умер как раз в тот момент, когда в его руки попали три шестерки.

По сей день Джон Мур настаивает на том, что над съемками его фильма нависало что-то сверхъестественное и очень злое. Он, в частности, рассказывал об этом в Дополнительных материалах к фильму на DVD.